巴黎俱乐部让阿根廷有更多时间重新谈判债务

布宜诺斯艾利斯，3月22日官方消息人士报道，巴黎俱乐部周二给予阿根廷更多时间，以便就南美国家在这个债权国论坛上的债务再融资达成协议。 此外，在阿根廷经济部长马丁·古兹曼与巴黎俱乐部主席伊曼纽尔·穆林周二在巴黎举行的会议框架内，22个债权国集团批准阿根廷与国际货币基金组织（IMF）实施新的扩展贷款计划，该计划将这家总部位于华盛顿的机构的董事会在下周五讨论该问题。 正如阿根廷经济部在一份声明中报道的那样，阿根廷和巴黎俱乐部 “同意进一步延长2021年6月达成的谅解”。 当时，面对即将与巴黎俱乐部违约，阿根廷已同意该论坛为南美国家在2022年3月31日之前与国际货币基金组织达成债务再融资协议建立一个 “时间桥”。 在此之前，阿根廷不得不偿还欠巴黎俱乐部的4.3亿美元债务，而该论坛的债务总额约为24亿美元，而这笔债务实际上支付了7月和去年2月的两笔付款。 鉴于阿根廷本月与IMF工作人员达成协议，为约450亿美元的债务再融资，阿尔贝托·费尔南德斯政府不得不恢复与巴黎俱乐部的谈判，这促使古兹曼访问巴黎。 在法国，阿根廷部长和穆林周二同意，他们将寻求在6月30日之前完成为未偿债务再融资的谈判。 欠巴黎俱乐部的债务可追溯到2014年与该集团签署的再融资协议，阿根廷在论坛上的主要债权人是德国、日本、荷兰、西班牙和意大利。 支持与国际货币基金组织的协议 声明说，周二达成的协议还包括巴黎俱乐部为支持与国际货币基金组织的新计划而提供的财政担保，“允许阿根廷获得与国际货币基金组织协议中确定的资金来源”。 所授予的财务担保规定，在为期30个月的计划实施期间，阿根廷将根据2021年6月谅解中规定的条款，向巴黎俱乐部成员支付部分款项，按比例向其他双边债权人偿付。 根据声明，穆林表示，巴黎俱乐部支持阿尔贝托·费尔南德斯政府与国际货币基金组织 “工作人员” 之间达成的协议，该协议已获得阿根廷议会的批准，该协议将在下周五由该组织董事会处理，以期最终确定批准。 穆林说：“我们认识到，与国际货币基金组织合作的这项计划的目标是加强阿根廷的宏观经济稳定，并在中长期促进包容性和可持续的经济增长。” 新计划预计总支出约为450亿美元，以便阿根廷能够在今年至2024年之间因2018年签署的 “待命” 协议而与该组织本身应付的沉重期限。 在其主要目标中，新计划旨在通过减少财政赤字的货币融资和新的货币政策框架的多元战略来应对阿根廷持续的高通货膨胀率（2021年为50.9％），并采用正实际利率来支持对阿根廷的融资。财政部。通过国内市场。 它还规定初级财政赤字将逐步减少，从2021年相当于国内生产总值（GDP）的3％降至今年的2.5％，2023年为1.9％，2024年为0.9％，这一目标将迫使阿根廷减少能源补贴和增加税收等措施。首席 nk/cjn/laa