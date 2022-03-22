监察员办公室警告阿劳卡的公共秩序局势

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

最近几天，在该机构在阿劳卡举行的一次会议上，在 Tame和Puerto Rondón市的社会领袖和社区行动委员会主席的陪同下，他们对受非法武装团体之间冲突影响的社区进行了人权检查。

国民军也进行了行动，后者被弗雷迪·布伊特拉戈·帕拉达（Fredy Buitrago Parada）俘虏，他被别名为 “Mono Canas”，他被指定为民族解放军（ELN）阿多奈·阿迪拉·皮尼利亚阵线的领导人。据称，该团体将于2月24日在卡萨纳雷省的Paz de Ariporo市被烧毁一辆校车。

陆@@ 军第八师司令豪尔赫·莫拉将军说：“这项重要行动导致民族解放军内部的指挥和控制分裂，因为这位领导人负责阐明卡萨纳雷，阿劳卡省和邻国之间存在的机动走廊。”

陆军保证，“猴子芦苇” 遇到了另一名别名 “帕洛玛” 或 “La Negra” 的妇女，指控他们提出了勒索指控。当局说，两人都没有抵抗地投降，他们在行动中没收了 “一把 9 毫米手枪式枪、76 个子弹、3 部手机、一个单目夜视镜和一个战役镜头，以及军事情报部门感兴趣的材料和文件。”

实际上，监察员卡洛斯·卡马戈·阿西斯（Carlos Camargo Asis）表示，由于参议院和众议院的选举，该部门的暴力行为将加剧，在选举开始前数小时，有3名国会候选人，其中2名是和平席位候选人。

在接下来的几个小时内，“生命人道主义大篷车” 预计将从波哥大抵达阿劳卡省。参与者将寻求与地方当局会面并参与社区的唤醒活动。哥伦比亚Informa机构说，各种国家和国际社会和人权组织以及共和国国会的代表坚持认为，目前的Caravan旨在谴责并使该地区的人道主义危机可见。

在过去的几个小时里，在塔姆市，市中心出口处发生了枪击事件，两名男子遭到杀手的袭击，其中一人当场死亡，另一人被送往圣安东尼奥医院。此外，枪手用面包车拦截了一名出租车司机，他和两名乘客在一起。司机被绑架，后来在 Tame 的农村地区被杀害。

军队发布了一段视频，他们说他们正在该地区存在，以确保平民的安全。

继续阅读：