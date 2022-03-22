监察员办公室警告阿劳卡的公共秩序局势

最近几天，在该机构在阿劳卡举行的一次会议上，在 Tame和Puerto Rondón市的社会领袖和社区行动委员会主席的陪同下，他们对受非法武装团体之间冲突影响的社区进行了人权检查。
国民军也进行了行动，后者被弗雷迪·布伊特拉戈·帕拉达（Fredy Buitrago Parada）俘虏，他被别名为 “Mono Canas”，他被指定为民族解放军（ELN）阿多奈·阿迪拉·皮尼利亚阵线的领导人。据称，该团体将于2月24日在卡萨纳雷省的Paz de Ariporo市被烧毁一辆校车。
陆@@ 军第八师司令豪尔赫·莫拉将军说：“这项重要行动导致民族解放军内部的指挥和控制分裂，因为这位领导人负责阐明卡萨纳雷，阿劳卡省和邻国之间存在的机动走廊。”
陆军保证，“猴子芦苇” 遇到了另一名别名 “帕洛玛” 或 “La Negra” 的妇女，指控他们提出了勒索指控。当局说，两人都没有抵抗地投降，他们在行动中没收了 “一把 9 毫米手枪式枪、76 个子弹、3 部手机、一个单目夜视镜和一个战役镜头，以及军事情报部门感兴趣的材料和文件。”
实际上，监察员卡洛斯·卡马戈·阿西斯（Carlos Camargo Asis）表示，由于参议院和众议院的选举，该部门的暴力行为将加剧，在选举开始前数小时，有3名国会候选人，其中2名是和平席位候选人。
在接下来的几个小时内，“生命人道主义大篷车” 预计将从波哥大抵达阿劳卡省。参与者将寻求与地方当局会面并参与社区的唤醒活动。哥伦比亚Informa机构说，各种国家和国际社会和人权组织以及共和国国会的代表坚持认为，目前的Caravan旨在谴责并使该地区的人道主义危机可见。
在过去的几个小时里，在塔姆市，市中心出口处发生了枪击事件，两名男子遭到杀手的袭击，其中一人当场死亡，另一人被送往圣安东尼奥医院。此外，枪手用面包车拦截了一名出租车司机，他和两名乘客在一起。司机被绑架，后来在 Tame 的农村地区被杀害。
军队发布了一段视频，他们说他们正在该地区存在，以确保平民的安全。
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