麦莉·赛勒斯：“波哥大，我最喜欢的节目”

今年上半年最受期待的音乐会之一就是麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）的音乐会。这位29岁的歌手曾在南美的一些国家巡回演出，其中包括阿根廷，智利和巴西，并参加了这些国家的Lollapalooza，但错过了巴西的那个。

同时，巴拉圭将在3月23日的亚松森尼科音乐节上关闭穿越这些土地的通道。但是，当谈到她在哥伦比亚波哥大的演讲时，由于城市的高度，这位女演员也经历了一个尴尬的时刻。

当赛勒斯觉得自己想呕吐时，他不得不暂时停止演出。但是，与会者了解了这种情况，音乐继续以她最好的编舞和舞台表演，这是歌手的特征。

在社交网络上，这位歌手的与会者和歌迷对在Movistar Arena举办的约15,000人的活动感到高兴。在那里，他们展示了一些通常属于麦莉追随者的服装，甚至在她发推文的演唱会之前：

当然，他的追随者毫不抗拒地回应他，而是将他们的照片上传到了赛勒斯音乐会上。他们中的一些人在这位流行歌星住的酒店外面，整夜都在唱他的一些歌，尽管打断了他的睡眠，但这让他感到高兴。

音乐会期间, 看到麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）穿着黑色连体衣服，上面有一些洞，露出了她的皮肤部分.他还戴着大墨镜。

他为哥伦比亚观众演唱的歌曲包括《飞在墙上》、《破坏球》、《我们无法停止》、《攀登》、《美国派对》和《像你一样的天使》，这是咖啡观众最期待的歌曲之一。

哥伦比亚的观众设法吸引了麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus），以至于在音乐会上承认在波哥大举行的音乐会是她的最爱，这使观众发疯，从本视频中可以看出。

赛勒斯（Cyrus）在粉丝中留下了极大的感情，他们已经在等待她下次回归，希望不会像这次那样远，因为美国人已经11年没有在哥伦比亚的土地上行走了。

也许随着他的追随者在世界这个地区给予他的热烈欢迎，他本来会想要更多。但是，对于世界上几位最重要的艺术家和乐队，无论其类型如何，该国正越来越成为必不可少的地方。

事实证明，这对于文化产业来说是一个喘息的机会，如今由于该国最重要和规模最大的节日之一（例如干扰节）的新推迟而受到了重大打击。这是与会者已经开始抵达为期3天的活动的伊瓦格市的最后一刻。





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