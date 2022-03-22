毛罗·施密德（Mauro Schmid）在 “狼群” 中首演了主角和他的账户

体育写作，3 月 22 日瑞士人毛罗·施密德（Quick Step Alpha Vinyl）是 Coppi e Bartali Week 首位在里乔内首位赢得长达 164.6 公里的起跑和结束比赛的领导者。 施密德（Bullach，22 岁）分别领先于两名 Ineos 车手，爱尔兰人埃迪·邓巴和英国人伊桑·海特，分别获得第二名和第三名。荷兰人马修·范德波尔（Alpecin Fenix）是意大利赛事的重要景点之一，排名第四。 这位年轻的瑞士赛车手在 “狼群” 车队中获得了首场胜利，他在距离终点线19公里的埃迪·邓巴（Eddie Dunbar）的共享度假中取得了胜利，这使他们彼此争夺荣耀，施密德（Schmid）在旅游小镇里乔内（Riccione）庆祝了自己的胜利洗礼仪式，艾米利亚-罗马涅的里米尼省。 第一阶段并没有为跑步者提供海滨度假胜地，而是一条不断上下的路线，得分3分，另外8分未列出，最后一个是圣克莱门特（2.3公里至4.3％），距离终点线前11公里。 自舞台开始以来，人们就有兴趣出演赋格曲，为此，向四名跑步者提供了4分钟的租金。当他们接近当天的最后一次攀登时，该排触发了狩猎，格罗塔迪昂费尔诺（2.6公里至5.8％）和蒙特菲奥雷康卡（3公里至9.5％）。在34岁结束时，冒险就消失了历史。 尝试仍在继续，已经打算用真正的选择来寻求舞台的胜利。毛罗·施密德（Mauro Schmid）和埃迪·邓巴（Eddie Dunbar）果断地进攻，打开了相当大的差距，使他们能够梦想在没有排威胁的情况下抵达里乔内。 一些跑步者没有放弃，试图离开该组织与叛军建立联系，包括杰出的文森佐·尼巴利、瑞士人马克·赫斯基和挪威人托比亚斯·福斯。没有成功，因为正在奔跑的二人组已经接近终点线了。施密德和邓巴之间是舞台和主角。 瑞士人获奖，他在 Giro d'Italia 赢得舞台后离开了南非 Qhubeka，在 Quick Step 上完成比赛，在那里他首次亮相。这是进入 “狼群” 巢穴的第十四场胜利。 本周三将是里乔内和隆贾诺之间的第二阶段，长度为165.9公里，这是断腿的一天，在龙科弗雷多（第三，5.4公里至4.2％）和比维奥·蒙特莱奥内（第三，7公里至3.5公里）之间的赛道上几乎没有任何喘息的机会。目标将安装在陡峭的斜坡上。首席 soc/ism