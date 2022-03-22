洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）感到遗憾的是，美国向乌克兰分配的资金多于移民

墨西哥城，3月22日墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔周二感叹说，美国正在为乌克兰战争分配更多的资源，而且更快，而不是用于促进发展，以解决该地区的移民危机。 “我们想要的是投资它。他们刚刚为乌克兰授权了资源，没关系，因为这是他们保护乌克兰的政策，他们已经决定了。但我认为国会在两天内批准了它，对中美洲兄弟的支持已经持续了四年，而且还没有获得批准，” 总统在国家宫的新闻发布会上说。 洛佩斯·奥夫拉多尔被问及美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯最近的访问，当时墨西哥北部新拉雷多的一名毒枭被捕。 他保证，这个边境城市的一切都恢复了 “正常”，该市在逮捕当天遭受了当局与有组织犯罪之间的冲突。 他说，会议期间主要讨论了移民问题。 总统补充说：“坚持认为他们必须在萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉进行投资和支持。” 总统说：“不可能获得有利的回应，” 他坚信这种支持将有助于 “缓和移民现象”。 他强调，墨西哥已经在森布兰多·维达（Sembrando Vida）计划，重新造林以及青年建设未来，学徒和奖学金方面提供帮助，但是 “当然我们没有足够的资源。” 总统补充说：“这就是我们正在谈论的（与Mayorkas），不仅有工作，而且他们有可能获得工作签证，下令移民流动和改变政策。” 他希望在美国工作和生活的数百万墨西哥人也能正常化。 “为什么没有批准用于中美洲的资源？我看到，为乌克兰批准的资金远远超过了支持中美洲和加勒比国家穷人所需的数额，” 他坚持说。 他补充说：“这种关系确实很好，但是那里也有很多官僚机构。那头大象比我们的大象更大，更具风湿性。” 3月13日，美国参议院批准了1.5万亿美元的巨额支出计划，其中包括对乌克兰的136亿美元援助、打击基于性别的暴力的资金和避免政府瘫痪的拨款。 墨西哥总统还被问及美国国会可能向墨西哥提供约1.58亿美元的支持。 “我没有关于此案的官方信息。而且我们不想帮助军队，” 总统说。