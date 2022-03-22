排长队和空置的加油站：哈瓦那缺乏燃料

哈瓦那, 3月22日哈瓦那和其他古巴城市正面临日益严重的燃料短缺问题, 许多服务中心 (加油站) 排队数小时, 加油站空置了好几天. 古巴首都醒来时排队等了三个街区和四个街区，数百米，距离国家加油站网络 Servicupet 的场所以及等了长达八个小时才给油箱加油的司机。 哈瓦那及其周边地区的队伍从周日开始增长，此前该地区官方报纸《吉隆》（Girón）公布了从那天起马坦萨斯省的燃料配给。 “对于油箱出售，我们将授权最多10升汽油和20升柴油。马坦萨斯政府计划和目标协调员乔贝尔·昆特罗·埃尔南德斯（Geobel QuinteroHernández）解释说，如果您要将其直接扔进汽车的油箱中，那将是20升汽油和柴油，最多可容纳40升。 周日早上有十几辆车排队，本周二已经排成几十辆汽车了。几位司机向埃菲解释说，他们要等几个小时才能加油。 根据Efe收集的证词，在哈瓦那市普拉亚市的第五大道和Calle 112的服务中心，它们今天早上五天来首次存货。 职业司机罗德里戈在凌晨 4 点被一位朋友抬起床告诉他。我排队等候后不久，直到早上 11 点之后才结束。 未来，从前一天起，我有不少司机一直在守卫。在它的背后，有无穷无尽的车辆，其中许多人担心没有燃料。 “他们每辆车只能放40升。这位司机解释说，他在porrones（carafas）中还有 20 个”，他说他离开家时吃了 “早餐”，然后把面前的驾驶者（老人）带到了车里。 等待持续了很长时间，以至于 “其中一些人最后被汽车扔掉了”，而另一些人则不得不逃脱几分钟才能上厕所，达成了不丢班次的安排。 罗德里戈（Rodrigo）叙述说，甚至有紧张的时刻，因为那些有陷阱的人站在单独的队列中，不必像汽车那样等待很长时间。 然后排队最后一个地方的一些司机去找傻瓜跳过等待。罗德里戈说：“最后警察必须来。” 分发问题 Quintero认为，至少在马坦萨斯省，这种情况不是由于短缺问题，而是由于燃料分配系统的暂时性故障。 他表示，国有燃料供应公司Transcupet目前仅使用其62％的油轮。据了解，其余的都出现了故障。 Agenzia Efe要求古巴政府解释这种情况，以便了解其原因和范围，但迄今尚未得到答复。 到目前为止，国家官方媒体尚未对此进行报道。 燃料短缺问题似乎也在迅速影响到其他相互依存的部门，例如哈瓦那的出租车服务和公共交通。 一些用户说，首都的公交车（城市公交车）的频率已经处于不稳定的境地，并受到故障的批评，但最近几天有所减少，其中大多数都满载行驶。