利比亚总理巴沙加禁止敌对政府做出任何决定

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黎波里，3月22日一个月前由议会（东部）任命的利比亚总理法蒂·巴沙哈（Fathi Bashagha）周二发布了一份通知，以防止阿德贝哈米德·德贝巴在的黎波里领导的竞争对手代理政府作出任何决定，因为他的法律授权已经结束。 Bashagha在给市政当局，机构和公共企业负责人的文件中表示，“绝对禁止” 实施自2021年2月以来执政的民族团结政府（GNU）的任何法律或行政措施，以及修改法律和董事会政策的行政职位。 领导人办公室在一份声明中证实，他的内阁成员占据了费赞地区南部首府塞巴的政府大楼，并且正在继续达成协议，使部长会议主席能够 “在不久的将来轻松、和平地在首都定居”。未来”。 突尼斯周二主办了联合委员会的第一次会议，该会议本应在联合国主持下召集国务院（西部）和众议院（东部）的代表，尽管只有理事会选出的成员出席了会议，而联合国确保其他参与者将在接下来的几天内加入。 3月初，联合国利比亚特派团（联利支助团）团长斯蒂芬妮·威廉姆斯（Stephanie Williams）提出了一项新倡议，即通过由两院代表组成的委员会恢复选举进程，以便在4月之前就宪法基础达成一致并尽快举行选举。 “2021年12月的选举经验清楚地提醒人们在健全的宪法和法律基础上举行选举的重要性，他们有了新的机会在已经完成的工作基础上再接再厉，并认真致力于就宪法框架达成共识，以便选举将举行包容、自由、公平和透明的国民，” 威廉姆斯在开幕词中说。 与此同时，德贝巴周日下令成立一个全国委员会来起草选举法和宪法基础，并保证它不会接受 “在共识保护伞下” 的权力协议，因为它只能通过选举才能实现。 2月10日，议会（东部）任命的一位强大的前内政部长法蒂·巴沙哈（Fathi Bashagha）表示，尽管Dbeibah拒绝在6月30日不进行民意调查的情况下放弃职位，但他仍将在的黎波里和平掌权。 过渡进程在立法部门面临新的分裂，例如2014年联合国支持的黎波里（西部）的民族和睦政府（GNA）；另一个设在托布鲁克市（东部），由该国强人哈利法·哈夫特元帅监护。 选举委员会在计票后仅48小时就推迟了12月24日的总统选举，此后，议会认为Dbeibah的任期因未能完成其任务而到期：统一国家机构、维持停火和举行选举。 利比亚是一个失败的国家，是混乱和内战的受害者，因为2011年，北约为各反叛团体战胜了执政42年的暴君穆阿迈尔·卡扎菲做出了贡献。首席 mak-nrm/jpd