拉加德认为战后从卢布到加密资产的交易所有所增加

法兰克福（德国），3月22日欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）今天表示，自乌克兰战争开始以来，卢布与加密资产的兑换有所增加，以避免对俄罗斯实施的制裁。 在国际清算银行（BIS）组织的2022年创新大会上，拉加德表示，用加密资产兑换的卢布金额处于 “2021年5月以来的最高水平”。 拉加德认为，加密资产是一种威胁，过去一直是一种威胁，因为与之进行了可疑的犯罪交易。 根据欧洲央行行长的说法，它们现在被用来避免因入侵乌克兰而对俄罗斯实施的制裁。 拉加德还表示，他们观察到乌克兰难民抵达斯洛伐克、匈牙利、波兰和其他装满格里夫纳钞票的国家，由于乌克兰货币不再在外汇市场上市，他们无法迅速兑换成欧元或其他欧洲货币。而且没有参考汇率。 根据拉加德的说法，这表明普通民众仍然对现金充满信心。 根据联合国难民署（难民署）的数据，由于俄罗斯的入侵，将近350万乌克兰公民（主要是妇女、儿童和老人）离开了自己的国家。 许多人带着储蓄跨越国界，但他们负担不起基本需求，因为他们无法用欧元或其他欧洲货币兑换，因为他们提供的汇率太高，或者因为向他们收取了可观的佣金。 这就是为什么欧盟和欧洲央行试图通过建立银行和交易所接受的兑换机制来为它们找到一种兑换现金的方法。 《金融时报》今天报道说，欧盟委员会正在与欧洲央行讨论建立一项机制，允许乌克兰人将其在格里夫纳的部分储蓄兑换成欧元，这需要欧盟国家提供担保，以弥补乌克兰可能出现的价值损失货币。 拉加德欢迎美国总统拜登（Joe Biden）关于研究推出数字美元的可能性的提议。 拜登最近下令其政府评估由美联储（美联储，该国央行）支持的美国数字货币的创建。首席 aia/是的