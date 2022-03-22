La Liendra 透露她是否真的想念前女友路易莎·卡斯特罗

La Liendra 目前正在与丹妮·杜克（Dani D uke）一起度过浪漫史的第一年，但是，在与上述内容创作者求爱之前，同样有影响力的人和另一位同事路易莎·卡斯特罗一起出去了。但是，在2020年中期，他们的爱情故事导致了最后一点。尽管自分手以来已经下了很多雨，但考虑到他们是公众人物，并且在社交媒体和有影响力的人中很受欢迎，但不乏路易莎和利恩德拉互相质疑的时刻。

而且，最近，这种情况又发生了，但这是毛里西奥·戈麦斯（有影响力的人的名字）为其Instagram帐户进行的挑战的一部分。为了更好地解释这一点，paisa和他的朋友Maxiolly（曾担任城市歌手）开始互相挑战，其中之一就是回答 “不舒服和沉重的问题”。这样，雷鬼摇摆乐手向有影响力的人提出了一个问题：“你想念路易莎什么？”。

立刻，由于La Liendra的手势，这个问题实际上令人不舒服，但他仍然回答：“我不会想念她或她”，但是Maxiolly对答案不满意并重复了这个问题，然后内容创作者更有力地断言：“没什么！我现在拥有的那个女人已经满了！我不在过去，我在现在。”但是挑战并没有就此结束，因为这位城市歌手坚持他的问题。“没什么！那我就撒谎了吗？...但我什么都没错过！”，是 La Liendra 关于这个话题的遗言。

另一方面，关于她与丹妮·杜克（Dani Duke）的浪漫关系，La Liendra一直意识到自己对求爱的满意程度。他们一起为各自的社交网络分享了各种各样的内容，例如旅行，参加的活动，他们还作为一对夫妇回答了粉丝的多个问题。例如，去年2月，他们通过Instagram收到了一个问题，重点是他们是否会生活在一起。

“我们已经存在了一年，1月18日我们已经一岁了，你打算什么时候一起生活？我们还没有任何共同生活的计划，因为我们做得非常好，” 杜克当时说。

而且，既然提到了他们的周年纪念主题，作为完成新娘和新郎第一年的礼物，La Liendra给了她的伴侣一个香奈儿钱包，它既不花五个，也不是十比索，也不是一千五百万比索，这个数字是3200万比索。内容创作者将该作品描述为 “一颗宝石”。值得记住的是，丹妮·杜克（Dani Duke）已经多次意识到自己对包包和钱包的品味，实际上，无论价格如何，他都会收集它们。关于这款新的香奈儿（Chanel）手袋，派萨（Paisa）制作了一段视频来详细展示它。





继续阅读：



