“这与 tlayudas 和阶级主义无关”：丹妮丝·德雷斯呼吁重新引导对 AIFA 的批评

记者丹妮丝·德雷斯呼吁 “关注” 对费利佩·安吉利斯国际机场的真正批评（AIFA）面对 3 月 21 日就职典礼期间出售 tlayudas 引起的争议。

这位专栏作家通过她的 Twitter 帐户加入了对圣卢西亚超级项目的批评浪潮，该项目除其他问题外，他表示，尚未完成，没有解决墨西哥城机场（AICM）的饱和问题，合同中存在违规行为。

在此之前，一位女士在AIFA开幕期间前来出售tlayudas 的消息在社交网络上风靡一时，引起了人们的几次反应在很大程度上@@ 令人厌恶-这是总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）为种族主义者统治的那个。

这位记者说：“它是用不规则和不透明的合同建造的。”（照片：屏幕截图）

在上午的会议上，总统批评了那些优先传播出售tlayudas的消息而不是费利佩 ·安赫莱斯（FelipeÁngeles）的就职典礼的人，指出这反映了保守派的 “种族主义和阶级主义”。

她在今年 3 月 22 日上午说：“主要的一点是，一位女士在出售 tlayudas 时蔑视墨西哥，我们国家的文化鲜为人知。”

为了证明他的论点，首席执行官预测了一条推文，记者 Azucena Uresti 在推文中记录了这一事实：他在阅读该出版物后回答说：“这是对墨西哥文化的伟大和对他人优越感的无知的一部分。”

通过这种方式，Milenio 主持人回应了Tabasqueño的指控：Uresti通过她的个人帐户保证，有关出售tlayudas的出版物是在没有资格或判断的情况下制作的，其唯一目的是举报。

自从上午的演讲以来，总统就对乌雷斯蒂提出了指控。（照片：GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM）

“一位女士泄漏到AIFA的到达大厅，开始向航站楼的乘客出售 tlayudas。3月21日发布的推文写道，由于缺少出售食物的商店，排长队。

因此，已经有三次记者成为洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）指控的目标，第一次是在09年3月9日，当时他批评她涉嫌指控在CDMX发布800万游行报告后，为@@ 既得利益集团辩护。

同时，一天后（3月10日），AMLO在国家宫殿的讲台上再次提到了她，表示她会找到工作的媒体 Latinus 的报价，政府的记者和狂热批评者卡洛斯·洛雷特·德·莫拉（Carlos Loret de Mola）为此进行了合作。

因此，3月22日，阿祖塞纳·乌雷斯蒂（Azucena Uresti）利用其出版物提醒安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel），他仍然必须出示针对他的三合会指控的证据。

继续阅读：



