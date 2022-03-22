通货膨胀：2月份批发价格上涨了4.7％，给零售商增加了压力

Indec周二公布的批发价格指数在2月份上涨了4.7％，而当月的建筑成本增长了3.7％。在政府关注的食品价值加速上涨的情况下，投入价格往往预示着总体价格指数将发生什么情况。

衡量批发价格变动的IPIM的进展速度与上周的消费者价格指数相同。总体而言，这一增长4.7％的同时，在整体CPI中，食品价格增长了7.5％。

批发指数标志着由纺织材料（14.4％），电力（10.9％），农产品（9.3％）和精炼石油产品（8.7％）等制成的服装的主要增长。因此，最后两份报告表明，由于国际粮食和能源价格的上涨，投入物价格已经出现到2月份上涨的趋势。

在国际方面，一些投入几乎90％，如其他交通工具，其次是木材和木制品，但家具除外（74.4％），渔业产品（70.5％），纺织服装（67％），印刷和录音复制（61％），电力（60％），非金属矿物产品（57,2％）和机动车辆、车身和零部件（55.7％）等。

与此同时，2月份大布宜诺斯艾利斯的建筑成本增长了3.7％。之所以出现这一结果，是因为材料章节增长了3.5％，劳动部分增长了4％，一般费用部分增长了3.5％。在过去的十二个月中，该指数上涨了47.2％。

Indec一周前报告称，2月份通货膨胀再次加速，达到4.7％。这样，在过去的十二个月中，它累积了52.3％的变化。食品再次在2月份的通货膨胀中发挥了重要作用，增长了7.5％。

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