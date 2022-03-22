根据非政府组织的说法，尼加拉瓜有反对派 “反对所有领导人的政策”

马那瓜，3月22日，天文台Open Urns说，去年11月在尼加拉瓜举行的选举中，7名想与统治者丹尼尔·奥尔特加竞选总统的反对派领导人被判处8年至13年徒刑，这表明另一种 “反对所有领导的政策”星期二。 独立机构乌尔纳斯·阿比尔塔斯在一份声明中说：“对打算与奥尔特加和（罗萨里奥）穆里略对抗的七个竞争对手的认罪是对任何渴望通过投票争夺权力的反对派领导人或势力的政治迫害和起诉的完成。” 宣布打算竞选反对党总统并被判刑的七位政治家是阿图罗·克鲁兹（9岁）、克里斯蒂娜·查莫罗·巴里奥斯（8岁）、费利克斯·马拉迪亚加（13岁）、胡安·塞巴斯蒂安·查莫罗（13岁）、梅达多·迈雷纳（13岁）、米格尔·莫拉（13岁）和诺埃尔·维达雷（9岁）。 尼加拉瓜的反对者被判犯有叛国罪或洗钱罪，尽管根据人道主义机构的说法，他们没有犯下这些罪行。 他们中的一些人还必须支付百万富翁罚款，而另一些人即使在服完刑期后也无法担任民选职位。 陪同这些案件的尼加拉瓜人权中心（Cenidh）说：“这些判决是无效的，他们是无辜的，我们要求立即释放。” 最后被定罪的是前总统维奥莱塔·巴里奥斯·德·查莫罗的女儿查莫罗·巴里奥斯，他在1990年的选举中出人意料地击败了奥尔特加。 他们将判决标记为无效 总部位于哥斯达黎加的非政府组织尼加拉瓜·努卡·马斯人权集体组织在一份声明中强调：“我们要求停止这些定罪和无效审判，因为该国正面临着侵犯不同思想的人的人权的独裁统治。” 乌尔纳斯·阿比尔塔斯（Urnas Abiertas）在反对派对尼加拉瓜前总统候选人的审判中发现了至少七起违规行为，其中他强调了 “在没有适当司法控制的情况下任意逮捕” 和 “在没有法院命令和没有出具占用财产记录的情况下进行搜查”。 此外，"延长审前拘留期超过90天"，在某些情况下延长至9个月；"审理司法案件和未经证实的证据"；"违反无罪推定" 或 "不遵守和拒绝为亲自出庭提供补救办法"。 它还强调，"禁止被拘留者在审判前或审判期间与其律师联系"、"违反公开审讯" 以及 "有权由公正的法官审判"。 根据尼加拉瓜当局不接受的公开投票箱的数据，11月7日选举前对手的逮捕影响了81.5％的选民在选举日不参加投票。 在这些选举中，桑地诺领导人面对包括美洲国家组织（美洲组织）在内的国际社会大多数成员的拒绝，连任第五个任期，连任第四个任期，与他的妻子罗萨里奥·穆里略一起当选为副总统。 根据公开投票箱的数据，81.5％的尼加拉瓜人弃权。 尼加拉瓜总统将被监禁和审判的对手称为 “祖国叛徒”、“罪犯” 和 “洋基帝国主义者的母狗之子”。首席 wpr/lfp/av/lll