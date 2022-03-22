贡萨洛·凯特尔霍恩是阿根廷英国商会的新总裁

阿根廷英国商会宣布，Gonzalo Ketelhohn已被任命为该实体的总裁，该实体 在该国已有100多年的历史，该实体成立于1913年，是1810年创办的英国交易展的延续，目前拥有80多名会员。它的作用是促进阿根廷和英国之间的投资和贸易。

Ketelhohn在领导组织和团队、开发销售渠道、重组和团队建设方面拥有丰富的经验，主要在保险和金融服务市场以及IT、通信和娱乐行业收购。

Gonzalo Ketelhohn拥有阿根廷天主教大学的工商管理学士学位和国家公共会计师学位，并拥有IAE的管理发展课程和另一个数字商业（UDESA/minders）的管理发展课程。

他目前担任韦莱韬悦阿根廷的销售和市场总监，也是该公司的董事会成员。在最近被任命为英国商会主席之前，他一直担任该机构的副主席。

副总裁帕特里夏·宾迪（汇丰银行）、第二副总裁哈维尔·维诺库罗夫（英国石油公司）、秘书哈维尔· 马格纳斯科（贝卡尔· 瓦雷拉）、玛丽亚·塞琳娜·卡塔米尔（SMS）将加入凯特尔霍恩的行列。财务主管；哈维尔·埃切弗里·博内奥（Marv al、O'Farrell & Mairal）担任财务主管。

在阿根廷的最大英国投资者是商会会员，国内外的众多本地公司、中小企业和独立合作伙伴也是该商会的成员。

英国商会是拉丁美洲和加勒比地区英国商会（BRITLAC）、BCC-英国商会、外国和两国商会联盟（UCCEB）和商业融合论坛（FCE）网络的一部分。它还与两国的机构制定了积极的关系政策，例如英国国际商会-英国国际商会、阿根廷国际商会、BAC-英国阿根廷商会和Canning House等。