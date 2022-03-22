联合国专家说，释放秘鲁前总统藤森是 “不可接受的挫折”

一组联合国专家周二表示，八十岁的秘鲁前总统阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）在获得总统赦免后即将获释，这是打击其执政期间严重侵犯人权行为有罪不罚现象的 “不可接受的挫折”。

宪法法院（TC）宣布人身保护令于上周四成立，并于2017年12月恢复了对藤森的赦免，并在10个月后被秘鲁司法部门废除。

人权专家在日内瓦发表的一份声明中说，该决定 “似乎不符合限制在涉及危害人类罪的案件中使用赦免的国际人权标准”。

他们回顾，当时的总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基在当年圣诞节前夕基于人道主义理由给予的赦免被认为不符合法律要求。

由法比安·萨尔维奥利、莫里斯·蒂德博尔·宾兹、卢西亚诺·哈赞、奥阿·巴尔德、泰翁·拜克、加布里埃拉组成的专家组说：“除非有国内法和国际法明确可以接受的理由证明是合理的，” 取消藤森 25 年徒刑将是 “对司法和法治的严重打击”Citroni 和 Henrikas Mickevičius。

他们补充说，这还 “侵犯了受害者及其家属伸张正义的权利”。

他们补充说：“侵犯人权行为的受害者长期以来一直在等待伸张正义，这一决定对他们来说是一个痛苦的挫折。”

据他的医生说，现年 83 岁的藤森患有心房颤动、肺纤维化和高血压。

他的家庭医生和志同道合的议员亚历杭德罗·阿吉纳加说：“从人道主义上讲，阿尔贝托·藤森不应该死在监狱里。”

藤森于 2007 年被监禁，因在反恐战争背景下，军事小队在执政期间（1990-2000 年）屠杀巴里奥斯·阿尔托斯（15 人死亡，包括一名儿童）和拉坎图塔（10 人死亡），已经服了 25 年徒刑中的 15 年。

为了让他离开他在利马警察基地的监狱，过渡委员会必须通知监狱部门，这一程序尚未完成。

过渡委员会的决定是最终决定，在利马街头引发了支持和反对赦免的示威活动。

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