弗雷德·罗尔丹：住院10天后，他的家人正在等待奇迹

演员弗雷德·罗尔丹（FredRoldán）自3月11日以来一直住院，因为他的脖子上患有非常侵袭性的癌症，应该指出的是，到2021年，这种疾病已经已经被根除并开始使用该语言，因此诊断对他的家人、同事和公众来说都是非常毁灭性的消息。

弗雷德·罗尔丹（FredRoldán）的家人在接受早间节目《第一手》采访时透露，他们正热切地等待着他的康复，但面对致命的情况，他们分享说，他们愿意接管文化中心的控制权剧作家创立了，所以他们把希望寄托在了奇迹上。

毛里西奥· 罗尔丹（Mauricio Roldán）解释说：“我们现在正在等待奇迹，如果上帝决定的话，我们，弗雷德和我，当然我的母亲已经100％准备好继续她的遗产。”

照片：Twitter @CarLon_2020

这个家庭的计划是不要忘记这位演员留下的戏剧作品-他为50多个角色赋予了生命-并继续通过带有舞台导演及其搭档卢皮塔·桑多瓦尔姓氏的文化场所传播艺术品。

显然，这个家庭的最强烈意图是让弗雷德·罗尔丹（FredRoldán）摆脱这种疾病，因此他的儿子毛里西奥·罗尔丹（MauricioRoldán）说：“我们正在张开双臂等待他恢复100％，但如果那没有发生，我们将掌控罗尔丹·桑多瓦尔文化中心”，最终“影像娱乐” 计划。

应该指出的是，卢皮塔·桑多瓦尔将《莫格利历史》的表演献给了弗雷德·罗尔丹，该剧正在拉斐尔·索拉纳剧院演出。

Lupita Sandoval（照片：Cuartoscuro）

几天前，这位演员的搭档解释说，弗雷德正经历一个极其微妙和令人担忧的阶段：“他正处于非常关键的阶段，如果他是认真的，他就处于重症监护室，他整周都在那里。这是他第二次复发，因为他的脖子上患有非常侵袭性的癌症，情况已经变得非常严重。”

这位演员兼剧作家在南梅迪卡住院。现在众所周知，她的治疗费用超过100,000比索，因此卢皮塔·桑多瓦尔（Lupita Sandoval）必须赢得罚款才能向其他演员和公众寻求经济援助。

尽管这位墨西哥喜剧演员和作家曾提到他们在医疗紧急情况下不需要外部帮助，但她在Veng a la Alegría 解释说，需求非常强烈，账单也很高，因此她决定开设一个银行账户来接收捐款。

（照片：instagram/ @lupitasandovalactriz）

他说：“在过去的几天里，他们问我说我们不需要钱，问题在于开设你的账户才能使用它，但甚至没有开设账户，所以这就是为什么我敢，我发誓我不愿意，但我认为当需求很强时，必须抛开羞耻。”阿兹台克电视台早上的女演员。

卢皮塔·桑多瓦尔（Lupita Sandoval）通过她的 Instagram 帐户向希望捐款的人发布了账号、银行和其他信息。“现在是时候在舞台上把他们满溢的爱和慷慨归还给他和他的家人了。在此过程中，可以在图像中读取 “TODO SUMA”。

根据他在 Instagram 上的帖子，该账户以费德里科·塞缪尔·罗尔丹·道的名义命名，来自 Inbursa 银行。它的数字是 50036435015，CLABE 是 036180500364350152。

卢皮塔·桑多瓦尔（Lupita Sandoval）解释说，有时候，人们认为艺术家总是有经济能力互相照顾，而不必担心，但在这种情况下，事实并非如此，因为他们因其发展轨迹而节省的资金已经不堪重负。

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