前注册商解释了卡片托管链如何在可能的投票计票中运作

前书记官长胡安·卡洛斯·加林多（Juan Carlos Galindo）面对来自各个政治部门的批评以及对参议院选举可能重新计票的情况下对选举卡保管链的不信任，他说，在计票过程中，如果有人提出要求，可以重新计票。选举证人或自己的出纳员。

在与 W Radio 的对话中，加林多澄清说，这些文件是绝对受保护的。

此外，他指出，预计会出现错误，但强调系统正在进行相应的更正。

最后，他呼吁保持冷静，重申 “系统本身具有纠正可能出现的问题的机制。”

书记官长说：“为了维护制度性并了解选举真相，根据参议院E-14表格中的无数不一致之处，为了使国家高枕无忧，我们决定要求重新计票共和国参议院的所有议席。”亚历山大·维加。

在将于 5 月 29 日星期日举行的总统选举之前，最近几天发生的事情对政治舞台产生了巨大影响。最强的候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）（根据民意调查），在《历史契约》的党际协商中赢得了超过450万张选票。他说，必须保证选举的透明度，因此他决定停止参加辩论。

“在投票的透明度得到保证之前，我暂停参加选举辩论。我们将以极其谨慎的态度行事，并呼吁国际监督机构迅速采取行动。目前，已经计算的选票还没有透明的监管链，” 总统候选人在他的Twitter帐户上说。

关于重新计票和一些政治派别的巨大批评浪潮，甚至伊万·杜克总统也发表了讲话，建议选举当局重新计票，为所涉公民和政治行为者提供保障。

他说：“鉴于明天将成立选举保障委员会，为了让公民对选举过程的透明度充满信心，@CNE_COLOMBIA 建议考虑在参议院选举中进行全面重新计票。”哥伦比亚总统。

在 RCN 及其联盟媒体最近进行的辩论中，哥伦比亚之队联盟的候选人费德里科·古铁雷斯、埃斯佩兰萨中心联盟的塞尔吉奥·法哈多、氧气绿党的英格丽·贝当古和民族救国运动的恩里克·戈麦斯·马丁内斯认为重新计票很重要。

继续阅读：