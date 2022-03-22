费尔南德斯承认与 CFK 存在分歧并要求团结

布宜诺斯艾利斯（美联社）— 阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯周二承认他与副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔的分歧，这使执政联盟处于分裂的边缘，并敦促执政党团结起来，阻止中右翼在2023年重新掌权。

总统发言人说：“很明显，我们没有相似的外表，” 费尔南德斯在接受El Destape电台采访时说，他与副总统和前总统（2007-2015年）的分歧最近变得更加尖锐，以至于双方都不互相交谈。

庇隆主义领导人与其执政伙伴之间的摩擦比以往任何时候都更加明显，该法律使行政部门得以执行与国际货币基金组织达成的协议，为阿根廷在前者任期内承担的约450亿美元的债务再融资。保守党总统毛里西奥·马克里（2015-2019 年）。

这位副总统指的是庇隆主义内部的中左翼潮流，拒绝国际货币基金组织及其调整政策，他不同意谈判该协议的条款。

参议院上周通过了该法律，在投票期间，上议院议长费尔南德斯·德·基什内尔缺席，以此表达他的不赞成。在参议院和众议院，回应副总统的立法者都投票反对该协议。

总统表示，他倾听并尊重那些 “不陪同” 他的决定的人，尽管存在这些差异，但他不会成为破坏政府联盟的人。但与此同时，他声称自己是总统，也是 “必须做出决定” 和 “你不能有大学主席职位” 的人，从而证明了自己的权威。

费尔南德斯补充说：“我认为无论出于什么原因，无论是自恋、自私、政治还是分裂，我们做不到的是负担得起。”

总统承认，他毫无疑问地坐下来同意副总统和她的儿子国会议员马西莫·基什内尔（Máximo Kirchner）的观点，他是一个对政府非常批评的潮流领导人，并强调说，2019年底上台执政的托多斯阵线的团结对于防止他指的是前总统马克里的反对派联盟的回归。

费尔南德斯和费尔南德斯·德·基什内尔之间的疏远暴露出来，当时一位政府官员几天前表示，副总统没有回应她的执政伙伴为声援 3 月 10 日抗议该协议的抗议者袭击她的办公室而发给她的信息。与国际货币基金组织。

在下议院接受治疗期间，几名抗议者用石块打破了副总统办公室的窗户，造成内部损坏。费尔南德斯·德·基什内尔（Fernández de Kirchner）对这次袭击表示遗憾，因为他对国际货币基金组织的批评立场是这次袭击的受害者，并表示这是有计划的，没有特别指出任何人。

总统还为自己辩护，反对一群知识分子批评其管理层 “温和”，当时他想知道如果他不同意国际货币基金组织的意见并且阿根廷停止付款，会发生什么情况。费尔南德斯说：“他不是温和派，他是革命者，但伤害了4500万阿根廷人。”