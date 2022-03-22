欧洲联赛和欧洲杯撤出俄罗斯队并取消成绩

马德里，3月22日欧洲联赛的所有者欧洲联赛商业资产（ECA）股东执行委员会周二同意最终将俄罗斯联邦队退出本次比赛和欧洲杯，并取消常规赛的所有结果他们介入的比赛。 这项措施是在俄罗斯军事入侵乌克兰的情况下采取的，而且由于局势没有改变，莫斯科中央陆军、喀山联合国新闻中心和圣彼得堡泽尼特无法参加欧洲联赛；库班·克拉斯诺达尔火车头参加了欧洲杯。 在2月28日举行的非洲经委会执行会议上已经指出了最后一种可能性。 由于俄罗斯队的比赛结果在他们决定排除赛季之前一直被取消，因此欧洲联赛的排名如下： 。输赢日 .1。巴塞罗那 24 19 5 .2。皇家马德里 24 18 6 .3。奥林匹亚科斯比雷埃夫斯 25 17 8 .4。AX 阿玛尼米兰 23 16 7 .5。阿纳多卢斯·埃菲斯 23 13 10 .6。拜仁慕尼黑 22 12 10 .7。特拉维夫马卡比 22 11 11 .8。AS 摩纳哥 24 11 13 .9。红星 24 11 13 10。BITCI 巴斯科尼亚 25 10 15 11。费内巴切 22 9 13 12。阿尔巴柏林 22 9 13 13。Asvel Villeurbanne 24 7 17 14。Zalgiris Kaunas 25 7 18 15。Panathinaikos 23 6 17 首席 lm