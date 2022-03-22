El Tino Asprilla 向那些进来抢劫农场的人发了一条信息：“他们必须杀了我”

几周前，著名的前足球运动员福斯蒂诺·阿斯普里拉（Faustino Asprilla）报告说，他是位于考卡山谷省图卢阿市的农场抢劫的受害者。“埃尔蒂诺”（El Tino）通过他的社交网络报告说，有四名强盗进入该物业，并抢走了路上的一切，还袭击了负责守卫该地点的人。

“今天下午，在我位于考卡山谷省图卢阿（Valle del Cauca）的圣赫罗尼莫农场，四名男子武装进来，殴打并堵住了帮助我们照顾房屋的人，他们已经是老人了。他们搬出了房子，拿走了工具、家居用品和帮助我们的人的个人物品，” 这位前足球运动员说。

同样，目前是体育项目小组成员的Asprilla评论说，他提出了相应的投诉：“如果您有任何信息，请向我们发送消息给DM，我们将进行沟通。找到这些人的下落将获得奖励。”

不幸发生一个多星期后，“El Tino” 出现在第1频道的 “我什么都知道” 节目中，并透露了发生的事情的更多细节。根据他的说法，这是犯罪分子第五次在他的家乡图卢阿（Tuluá）偷走该庄园：“他们用枪指着管家的头，即在那里的人。他们甚至威胁他，如果他不交出东西，他们就会去追捕孩子们。”

此后，哥伦比亚国家队的历史参考承认，由于各种承诺，他通常不在农场上；但是，如果他在场，他宣布不会被强盗的存在吓倒他：“总有一天他们会在农场找到我，他们一定会我得杀了我，因为我不会放手偷东西”。

最近几个小时，山谷共存与公民安全部长沃尔特·卡米洛·穆尔西亚（Walter Camilo Murcia）宣布，正在制定特殊战略来确保该地区的安全：“我们有大约 400名来自交通管理局的警察，他们一直在执行特定的在图卢阿、布加（Bu ga）进行控制，我们还有另外一支军队，在农村地区，他们一直在进行领土控制活动，不仅参加选举日，而且还参加了省一级的适当安全维护。”

应该记得，几周前，糖业协会 Procaña和Asocañ a以及Valle 和Cauca的农民和畜牧业协会（SAG）呼吁总检察长办公室、国家政府和两个省的省长采取具体行动消除不安全局势和暴力。

过去，阿斯普里拉曾报告过几起针对他的抢劫案。其中一次是去年3月在波哥大举行的。正如他当时通过数字平台宣布的那样，一些小偷利用了这样一个事实，即他去了首都北部的一家收银员在 Parque de la 93 上抢劫他的车辆。

“我下车去找收银员，他们把我的酒杯弄坏了。他们拿出一个我回到这里的包。[...]有一分钟我迟到了，一分钟。我走进收银台，我出去了，我的杯子已经坏了，” 他当时说。

更早的时候，在 2019年，盗贼闯入他的圣赫罗尼莫农场，偷走了五头奶牛。在这些动物中，一头公牛也被偷了，阿斯普里拉称之为 “Lagrimon”。国家警察推进了各自的行动，并在这位前足球运动员报告事件后几个小时就恢复了行动。

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