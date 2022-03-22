厄瓜多尔为在世界锦标赛上面对巴拉圭而苦苦挣扎

教练古斯塔沃·阿尔法罗周二表示，由于缺乏一些数据，厄瓜多尔正在寻找处于 “更好条件” 的球员在卡塔尔-2022年世界杯预选赛倒数第二天面对与巴拉圭的决定性比赛。

阿尔法罗说：“我需要 11 名有 100％ 机会的球员，因为我们要参加的只不过是获得世界杯的资格，这就是我们必须努力让处于最佳位置的球员面对身体、足球和精神挑战的地方。”在新闻发布会上。

厄瓜多尔以25分在南美预选赛中排名第三，与已经获得资格的巴西和阿根廷一起，即将赢得卡塔尔的直接门票。

这位首次领导国家队的阿根廷教练对下周四将在巴拉圭的埃斯特城举行的比赛中输掉三色表示遗憾。

由于停赛，厄瓜多尔国家队将无法参加与莫伊塞斯·凯塞多、艾伦·佛朗哥和迅速的贡萨洛·普拉塔的比赛。

受伤和怀疑的人包括罗马里奥·伊瓦拉和恩纳·瓦伦西亚。

“我们依靠局外人的数量和质量” 来定义对抗瓜拉尼人的比赛策略，没有机会获得2022年Qar的配额。

阿尔法罗承认，尽管巴拉圭被排除在世界杯赛事之外，但他的教练吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托（Guillermo Barros Schelotto）希望 “开始给球队留下自己的印记”，让年轻球员 “在俱乐部做正确的事”。

就方向盘而言，杰里米·萨米恩托（Jeremy Sarmiento）认为这将是一次 “艰难” 的遭遇。

“这将是决赛，他们不会让我们做任何事情，他们会付出他们所拥有的一切。我们必须全神贯注于那场比赛，并有资格参加同一场比赛。” 萨米恩托在同一次虚拟新闻发布会上评论说，他认为这是一场 “艰难” 的比赛。

面对巴拉圭之后，三色将于 3 月 29 日在瓜亚基尔与 albiceleste 一起衡量力量。

在南美预选赛结束前只剩下两场比赛，阿尔法罗强调了他的球队的 “归属感”，主要由平均年龄为23岁的年轻人组成。

他回忆说，在球场上 “态度比战术更重要”。

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