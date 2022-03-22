尽管遇到困难，迪亚兹·卡内尔仍敦促 “不要放弃旅游业的目标”

哈瓦那，3月21日古巴总统米格尔·迪亚兹·卡内尔周一呼吁，尽管疫情和美国的制裁造成了 “充满挑战的环境”，但 “不要放弃” 今年旅游业的目标。 迪亚兹·卡内尔（Díaz-Canel）在旅游部年度总结会议上发表讲话时强调了旅游业对国民经济的战略重要性，因为旅游业是国内生产总值（GDP）的第二大项目，也是第二大外汇来源。 他主张推广 “活动旅游”，他认为这会给东道国 “带来声望”，并为古巴提供展示 “所有潜力” 的机会。 他还呼吁发挥创造力来面对问题并促进与社会主义国家刚起步的非国有部门的联系。 他还回顾说，近年来，该国的投资重点一直放在旅游业上，这在效率领域必须与之相对应。 在这方面，他承认，旅游业的这种投资优先次序并不总是 “一部分人” 所理解。 迪亚兹·卡内尔还呼吁该行业在 “意识形态斗争” 和 “经济战” 的背景下，在社交媒体上 “更加好斗”，并回应试图 “抹黑” 古巴旅游业的团体。 由于疫情，古巴的旅游业与全球旅游业一样，正在经历一个复杂的时刻。在岛上，经济危机的影响使情况更加复杂。 根据国家统计和信息局（ONEI）的数据，去年古巴接待了573,944名国际旅客，比2020年减少了60％。 尽管奥米克龙和乌克兰战争导致俄罗斯旅游业在3月份崩溃，但经济和计划部（MEP）仍坚持其到2022年总共吸引250万国际游客的目标。