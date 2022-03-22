受到美国制裁的桑地诺副手的女儿离开外交职位

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那瓜，3月22日官方报纸《La Gaceta》周二报道，桑地诺副总统沃尔玛罗·安东尼奥·古铁雷斯·梅尔卡多的双胞胎女儿经美国财政部批准，辞去了在尼加拉瓜的外交职务。 尼加拉瓜外交部长丹尼斯·蒙卡达通过一项部长级协议，接受玛丽亚·米歇尔·古铁雷斯·盖坦辞去尼加拉瓜共和国常驻联合国代表团参赞的职务。 蒙卡达还接受了玛丽亚·费尔南达·古铁雷斯·盖坦辞去尼加拉瓜共和国驻瑞士联邦大使馆领事职务参赞的职务。 这对双胞胎姐妹于2020年1月22日被丹尼尔·奥尔特加总统的政府任命担任这些外交职务。 当局没有解释Gutiérrez Gaitan姐妹辞职的原因，也没有解释谁将接替她。 美国禁止立法者进入 辞职是在美国政府将九名尼加拉瓜高级官员列入禁止包括议员古铁雷斯·梅尔卡多在内的其认为腐败或不民主的人进入其领土的名单之后的12天。 据美国统计，古铁雷斯·梅尔卡多以及国民议会议长古斯塔沃·波拉斯和议员威尔弗雷多·纳瓦罗因向奥尔特加政府提供 “打击民主” 的 “工具” 而被列入美国名单。 2020年12月21日，美国财政部制裁桑地诺立法者帮助奥尔特加行政长官 “破坏尼加拉瓜的民主”。 财政部指出，作为议员兼国民议会生产、经济和预算委员会主席的古铁雷斯·梅尔卡多公开为有争议的《外国代理人监管法》辩护，该法规定，某些从国外接受资金的个人和实体必须登记并向内政部详细报告. 由于这项措施，立法者在美国境内或由美国人拥有或控制的所有资产和权益均被冻结，必须向财政部外国资产管制办公室（OFAC）报告。 此外，由50％或更多受影响者直接或间接拥有的任何实体也将被封锁。 自1997年以来，古铁雷斯·梅尔卡多一直担任执政的桑地诺民族解放阵线（FSLN）的代表，目前已连续第六个五年立法任期。 在尼加拉瓜，反对社会保障改革的示威活动于2018年4月18日爆发，演变为针对奥尔特加的抗议运动，根据美洲人权委员会（IACHR）的数据，奥尔特加几个月来造成355人死亡。 在11月7日有争议的大选之后，政治和社会危机进一步恶化，丹尼尔·奥尔特加连续第五次连任，连任第四个任期，其妻子罗萨里奥·穆里略（Rosario Murillo）担任副总统，其主要竞争者被关进监狱。 lfp/av/cfa