哥伦比亚学生使用正确的词汇，必须提高拼写能力

波哥大，3月22日根据联合国教科文组织区域比较与解释研究（ERCE）2019年发表的写作测试结果，哥伦比亚学生使用正确的词汇并保持课本的主题，但必须改善拼写和标点符号的使用星期二。 “来自哥伦比亚的学生写符合要求的口号的文本，保持中心主题，使用正确的词汇并在句子之间达成一致。但是，研究作者在一份声明中说，拼写和标点符号方面的工作需要加强。 信息补充说，研究结果由拉丁美洲和加勒比地区教育办公室（OREALC/UNESCO Santiago）以及参与这项研究的16个国家的代表一起提出。 来自阿根廷、巴西、哥伦比亚、古巴、哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多米尼加共和国和乌拉圭的学生参加了测量。 目的是评估该地区三年级和六年级学生的写作表现，“根据交际情境在编写课本时运用他们的技能”。 欧莱雅/联合国教科文组织圣地亚哥办事处主任克劳迪娅·乌里韦（Claudia Uribe）解释说：“写作在认知水平上是一项要求很高的能力，与口头语言不同，写作并不是在大多数人中自然发展起来的”。 哥伦比亚的结果详情 三年级学生必须写一封关于旅行的叙事信和一封介绍舞蹈的文字，而六年级学生则被要求提供一封请求信和不存在的动物的描述性文字。 评估人员审查了话语和文本领域，以及易读性惯例，包括拼写和标点符号。 例如，三年级学生在文本领域的表现要好于话语领域，因为其中63％的学生以与要求的类型不同的类型撰写文本。 同样，有75％的学生在写课时没有重复或使用单词不准确，而90％的学生保持了中心主题，“大多数情况下，他们在句子中保持了共识，没有出现错误”。 对于六年级的学生，哥伦比亚学生 “适应了预期的目的（写信时为52％，描述性文字为84％），但在纳入每种性别所需的正式方面更为困难（46％的学生写信，53％的学生写描述性文字）。” 主要问题是，有17％的人在写信时进行评估，在写描述性文本时有14％没有使用标点符号。 “写作是一个递归过程，总是可以改进的。从这个角度来看，在课堂上进行练习和评分量规，包括规划要写的内容，写出这个想法，然后进行复习，对于发展和改善学生的写作非常重要，” 拉丁美洲评估实验室的协调员说。教育质量（LLECE）。卡洛斯·亨里克斯。首席 jga/joc/dmt