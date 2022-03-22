哥伦比亚：在对阵玻利维亚的关键比赛之前，雷纳尔多·鲁埃达与整个球队合作

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

哥伦比亚国家队在2022年卡塔尔举行的南美预选赛中进行了最后一场主场比赛。这将在下周四，3月24日下午 6:30 在巴兰基亚的大都会体育场举行，他的玻利维亚同行面前。这次会议结束两天后，雷纳尔多·鲁达将与所有球员进行第一次训练。

在 3 月 21 日星期一晚上，最后一批到达的球员是路易斯·穆里尔、达文森·桑切斯、马修斯·乌里韦、拉斐尔·博雷和威廉·泰西略。这些球员在星期二上午进行了恢复工作，下午他们将前往哥伦比亚足球联合会体育总部进行小组工作。

其中一些要求穿国家队球衣的呼吁是博卡青年队边锋弗兰克·法布拉和费耶诺德边锋路易斯·西尼斯特拉，他们在媒体上发表了讲话，并对国际足联即将到来的哥伦比亚挑战发表了印象。

第一个发言的是弗兰克·法布拉，他在缺席一年后回来了。在那里，他透露了 31岁时处于最佳运动时刻之一的关键是什么：

关于不符合 2022年卡塔尔资格的可能性，Fabra真诚地向他保证，这是内部团队未讨论的话题。目前，所有部队的目标是获得参加世界上最重要的国家队锦标赛的资格：

然后轮到路易斯·西尼斯特拉（Luis Sinisterra）了，他在荷兰经典赛对阵阿贾克斯的比赛中得分并成为会议联赛中的人物之后加入了国家队。这位边锋在委内瑞拉比赛前呼吁保持平静，首先担心下周四，即3月24日，玻利维亚的对手：

关于这些参加 2022年卡塔尔资格赛的关键比赛在球队中的经历，这位年轻球员评论说：

最后，Sinisterra 自我批评并保证，尽管哥伦比亚队有很多天赋，但要在两场比赛中获得6分都必须付出100％以上的成绩：

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