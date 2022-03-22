阿根廷参加五月广场的祖母们寻找更多的孙子

布宜诺斯艾利斯，3月22日据官方消息人士称，在上届阿根廷独裁统治期间（1976-1983年）致力于寻找非法侵占儿童的五月广场阿布埃拉斯协会在政府的支持下重新发起了 “阿根廷寻找你” 运动。 祖母们与人权秘书处和媒体和公共传播秘书处一道，集中精力在全国各地寻找仍然失踪的近300名孙女。 人权秘书处发表的一份声明说：“作为该州对这项搜索的承诺的一部分，将开展一场联邦运动，并在该项目中增加各部委、政府机构、市政当局和民间社会组织的合作。” 该计划还旨在从总体上促进身份权，而不仅仅是在国家恐怖主义时期侵占儿童。 他们在文件中解释说：“为此，还建议根据领土行动，培训和加强执行该计划所必需的国家领域来提高认识。” 该运动针对的是1975年至1983年之间出生的怀疑自己身份的男女，以及可以为搜索提供重要数据的人群。 由埃斯特拉·德·卡洛托（Estela de Carlotto）主持的协会估计，军政府从母亲那里偷走了将近500名婴儿，这些母亲大多是该政权的反对者，他们在秘密拘留和酷刑中心分娩。 过了一会儿，父母永远失踪，被杀或活活扔进海里，被吸毒。 人权组织报告说，国家恐怖主义导致阿根廷近3万人失踪。 四十年后，祖母们设法恢复了130个孙子的身份，并推动了对那些应对国家恐怖负责的人及其孙子孙女的侵占者的审判。