是或是：他们建议SSA和州政府保证为患有癌症的儿童提供药物

民主革命党（PRD）的联邦代表@@ 加布里埃拉·索迪（Gabriela Sodi）提出了一项改革倡议，旨在保障儿童所需的抗癌药物。这是由于不同的公立医院缺乏此类医疗用品。

因此，圣拉萨罗（SanLázaro）于3月19日（星期六）发表了一份声明，具体说明了阿兹台克太阳旗手的提议，这是因为它提议修改《儿童和青少年及时发现癌症的一般法》（LGDOCIA）的第2条和第27条。

这项改革首先提出，如果发现任何未成年人患有这种疾病，而与接受治疗相对应的认可医疗单位（UMA）没有治疗所需的药物，则他们将被转移到最近确实有这种疾病的UMA。

他们希望改善患有这种疾病的儿童的生活质量（照片：费尔南多·卡兰萨/Cuartoscuro）

此外，在第二种情况下，如果靠近未成年人的医疗单位没有提供治疗所需的药物，州政府和/或联邦卫生部将有义务确保医疗用品送到病人手中。

索迪·米兰达说，获得治疗癌症药物的不利条件（忽视患病的儿童和青少年、肿瘤药物短缺以及当局无视要求提供此类药物的父母）构成了违反《宪法》的框架，因为它阻止了确保受影响未成年人的健康。

该倡议已转交给相应的委员会进行裁决（照片：礼貌）

根据国家儿童和青少年健康中心（Censia）的数据，在墨西哥，癌症是未成年人和未成年人死亡的第二大原因这是5至14岁儿童中未成年人死亡的首要原因，因为这种疾病夺走了2,000多名儿童和青少年的生命一年。

未成年人的死亡率为每100,000人中有5.3 人，而青少年的死亡率为8.5，原因是放弃治疗或未能找到有效的治疗方法供应必要的药品。墨西哥社会保障局（IMSS）记录说，该人群中最常见的癌症类型是白血病，中枢神经系统肿瘤和淋巴瘤。

此外，墨西哥癌症儿童援助协会（AMANC）报告说，他们在2020年注册了在该国以及坎佩切州、恰帕斯州和塔巴斯科州发现的5,696例儿童癌症病例是死亡率最高的国家零至九岁的儿童。尽管国家儿童和青少年健康中心发现了这种疾病，但在这些州，它在10至19岁的年轻人中死亡率最高。他还报告说，从2019年2月至2021年4月，有4,504份关于肿瘤药物缺乏的报告。

正是在这种情况下，珠三角立法者认为，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）领导的联邦政府必须作出 “准确而有力的” 回应，具体规定了供应药品的日期和方式，并允许确保这个问题不会再出现。

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