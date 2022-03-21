凭借塞巴斯蒂安·维拉的进球，博卡在超级经典赛中击败了里弗

布宜诺斯艾利斯，3月20日，博卡青年队今晚在对阵河床的比赛中以 0-1 战胜河床，哥伦比亚人塞巴斯蒂安·维拉在新版阿根廷足球超级经典赛中只有一个进球，这场比赛在职业联赛杯第七轮有效。 在布宜诺斯艾利斯努涅斯附近的纪念体育场举行的7万多名观众面前进行的一场激烈比赛中，博卡青年队以门将奥古斯丁·罗西的出色表现取得了宣泄的胜利。 随着胜利，博卡与拉普拉塔大学生一起以 14 个单位在 B 区领先，而里弗在比赛中又增加了他的第二次挫折，在 A 区排名第三，领先者赛车俱乐部获得 13 分 2 分。 这场比赛的上半场在当地人的广泛统治下，朱利安·阿尔瓦雷斯是他不平衡的球员，他有两个明确的选择来打开比分，但他发现守门员罗西是将比分保持在零的好旗帜。 博卡发现自己被束缚了，无法押注维拉的速度和达里奥·贝内代托的进攻参考，达里奥·贝内代托因受伤没有活动三天后重返比赛。 由马科斯·罗霍和秘鲁人卡洛斯·赞布拉诺以及他的同胞路易斯·阿德文库拉组成的这次访问的两位主要得分手在里弗的进攻职业中遭受了痛苦，埃塞奎尔·巴科担任当地人的进攻行动经理，该人对无法开放感到不耐烦分数。 在补充中，随着阿德文库拉和贝内代托的尼古拉斯·菲加尔和路易斯·巴斯克斯的进场，塞巴斯蒂安·巴塔利亚不得不轮换替补席位，并找到了一种组合，为佛朗哥·阿玛尼防守的进球带来危险。 在第52分钟，莱安德罗·冈萨雷斯·皮雷斯（LeandroGonzálezPírez）和阿玛尼（Armani）之间的不准确性导致维拉的球被偷走，通过精确的运球，设法消灭了对手守门员的存在，并用一个空的目标来定义。 里弗押注寻求平局，但阿古斯丁·罗西的身影再次出现，以防止他的栅栏三次掉落以及随之而来的比分平局，最明显的是胡安·费尔南多·昆特罗的任意球和即将来临的帕拉维西诺的爆头，来自博卡的守门员拉过来横梁。 最后决定了博卡作为访客连续两次赢得胜利的庆祝活动（上一次是在拉普拉塔对阵拉普拉塔的拉普拉塔大学生），以及一条河在锦标赛中积累了第二次失利的悲伤。 跨区日期也标志着赛车队以 1-2 客场战胜独立队，纽厄尔的老男孩队以 0-1 对阵罗萨里奥中央的胜利，以及班菲尔德和蒂格雷分别在 Conurbano Bonaerense 的南方和北方经典赛中击败拉努斯（0-1）和 Plantense（4-0）。 同时，剩下的竞争对手经典赛以平局告终：圣达菲科隆和联盟没有进球，圣洛伦索和飓风之间的布宜诺斯艾利斯也是如此，而Gimnasia和Eptudiantes之间的停滞以1-1结束。首席 fca/cav （照片）（视频）