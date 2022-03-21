流浪者让机会溜走了，拉科鲁尼亚·马尔多纳多继续

蒙得维的亚，3月20日，蒙得维的亚流浪者队在本周日错过了攀登乌拉圭Apertura锦标赛榜首的机会，此前在一场对阵Nacional的比赛中平分了两个进球，最后五名球员被开除。 这一结果使拉科鲁尼亚·马尔多纳多得以保持最高位置，尽管事实上周六他们在佩纳罗尔作为访客的比赛中以 1-1 并列。 在今天的最后一场比赛中，由于哥伦比亚人亚历克斯·卡斯特罗的进球，Nacional开始获胜，并且能够将领先优势提高至少五场。 但是，直到最后还有很长的路要走，流浪者队在 77 分钟内获得了阿根廷选手埃尔南·里维罗的比分，迭戈·埃尔南德斯的得分为 89 分。 结果是，丹尼尔·卡雷尼奥（Daniel Carreño）领导的选手在积分榜上攀升至第一名。但是，在场上进行了激烈的争论，使三名球员失去了红牌之后，国民队在时钟敲响了 98 分钟时将比赛与佛朗哥·法甘德斯的进球相提并论。 此举之后，另外两名玩家看到了红牌库存。 在决赛 2-2 中，流浪者队得分 1 分，以 12 分保持第二名，比拉科鲁尼亚马尔多纳多少一分。 在第六天的其他结果中，科洛尼亚广场与阿尔比恩等于1-1，利物浦以1比0击败伦蒂斯塔斯，凤凰城队以3-1输给了河床。 本周一，波士顿河防卫者体育和蒙得维的亚城 Torque-Danubio 的比赛将继续进行，而周二塞罗·拉戈和塞里托将面对面。