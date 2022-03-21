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星期日 20 三月 2022
奇諾

Vive Latino 2022：从 Son Rompe Pera 到 Bruses，第二天充满了墨西哥乐队

作为主角，周日摇滚乐开始时，纯粹的国家项目很有特色

Newsroom Infobae

20 三月 2022

Technicolor Fabric
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México）

Ramona en vive Latino
来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem）

Ramona en vive Latino
来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem）

Technicolor Fabric
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México）

Technicolor Fabric
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México）

Technicolor Fabric
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México）

Technicolor Fabric
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México）

Ramona en vive Latino
来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem）

Vive Latino 的 Bruses
布鲁塞尔音乐会。墨西哥人凭借自己的才华而登上了Claro舞台，但主要是通过社交网络，因为她是Tik Tok和用户推动的第一位表演者。一个不可思议的故事（照片：Gustavo Azem /Infobae）

Vive Latino 的 Bruses

Vive Latino 的 Bruses

Vive Latino 的 Bruses

Vive Latino 的 Bruses

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔

儿子 Rompe Pera 住在拉丁裔
儿子 Rompe Pera 演唱会。在 “La cumbia 是新朋克” 的节奏下，马林巴大师们演奏了一些好歌，以壮观的方式在 Sol Forum 的地板上演奏了一些好歌，并与诸如 Belafonte Sensational 之类的嘉宾一起演奏（照片：Gustavo Azem/Infobae）