Vive Latino 2022：从 Son Rompe Pera 到 Bruses，第二天充满了墨西哥乐队
作为主角，周日摇滚乐开始时，纯粹的国家项目很有特色
Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México） 来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem） 来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem） Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México） Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México） Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México） Technicolor Fabrics征服了共和国各地的各种舞台，现在他们还可以吞并Vive Latino 2022的印度场景，这是观众最需要的开场表演，真是疯狂（图片：Gustavo Azem/Infobae México） 来自墨西哥北部的 Ramona 来到 Carpa Vive Latino 是为了实现她最伟大的童年梦想之一：在墨西哥和中美洲最大的音乐节上停留（照片：Gustavo Azem） 布鲁塞尔音乐会。墨西哥人凭借自己的才华而登上了Claro舞台，但主要是通过社交网络，因为她是Tik Tok和用户推动的第一位表演者。一个不可思议的故事（照片：Gustavo Azem /Infobae） 儿子 Rompe Pera 演唱会。在 “La cumbia 是新朋克” 的节奏下，马林巴大师们演奏了一些好歌，以壮观的方式在 Sol Forum 的地板上演奏了一些好歌，并与诸如 Belafonte Sensational 之类的嘉宾一起演奏（照片：Gustavo Azem/Infobae）