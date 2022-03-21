联合国考虑将大堡礁归类为 “濒危”

联合国周一开始执行监测大堡礁的任务，以确定这个世界遗产在不断漂白的情况下是否受到气候变化的保护。

当局证实，尽管人们希望拉尼娜现象导致的夏季凉爽能够使珊瑚免受新季节的高温破坏，但高于平均水平的温度已导致珊瑚礁的部分严重漂白。

联合国教科文组织代表团将评估澳大利亚政府在应对屏障面临的威胁（包括气候变化）方面是否做了足够的工作，然后世界遗产委员会考虑在6月将其列入 “濒危” 遗址名单。

詹姆斯·库克大学珊瑚礁专家斯科特·赫伦告诉法新社，他希望 “他们访问的珊瑚礁区域将有一定的透明度” 联合国特使，包括那些受漂白影响的人。

他说：“珊瑚礁中有些部分的状况非常糟糕，以至于今年甚至无法漂白，因为剩下的珊瑚太少了。”

赫伦说：“这十年我们需要采取紧急气候行动。”

自2016年以来，大堡礁经历了三次重大漂白事件，受热影响的珊瑚将活藻从织物中排出，剥夺了它们鲜艳的色彩。

去年，世界遗产委员会退出将其列入 “濒危” 遗址名单，令许多人感到惊讶，因为联合国教科文组织在几周前曾建议将其列入名单。

在联合国教科文组织于2015年威胁要降低其世界遗产地位之后，澳大利亚制定了 “礁石2050” 计划，并投资了数十亿美元用于保护该计划。

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