乌克兰拒绝俄罗斯的最后通牒，称之为 “谵妄”

据政府消息人士今天报道，3月21日，乌克兰拒绝交出军队的武器，并按照俄罗斯的最后通牒的要求，在周一中午之前放弃该国东南部的马里乌波尔市。 乌克兰副总理兼交通和交通部部长伊琳娜·韦雷舒克今天上午告诉在线报纸《Ukrayinska Pravda》，俄罗斯联邦国防部给基辅发了一封长达八页的信，“这是对历史的回归和幻想。” “他们向联合国、红十字国际委员会发出了同样的信，希望国际组织做出反应并开始向乌克兰施加压力。这不会发生。红十字国际委员会和联合国明白，这是对俄罗斯的操纵，它正在劫持人质。” 他补充说：“我们不能谈论武器的运送。我们已经向俄罗斯方面通报了这一点”，并指出，莫斯科得到的答复是，“不要花时间在8页信上，而是打开人道主义走廊”，以便平民可以离开。 副部长说，他们已经通知了联合国和红十字国际委员会，他们正在等待国际社会的反应。他谴责说：“这是故意的操纵，也是真正的劫持人质。” 据当地消息人士称，在激烈的炮击中，约有40万人被困在马里乌波尔超过两个星期，这导致中央电力、供暖和供水中断。 乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周日称对马里乌波尔的围困是 “一种恐怖行为，将在未来几个世纪内被人们铭记。” 副部长还指责俄罗斯军队试图 “以武力将350名儿童送往俄罗斯，但不允许我们把他们带走”，她称之为 “恐怖主义”。 俄罗斯本周日呼吁乌克兰军队在中午之前离开马里乌波尔市。 俄罗斯国防控制中心负责人米哈伊尔·米津采夫（Mikhail Mizintsev）表示：“从10到12小时，所有没有武器和弹药的乌克兰武装部队和外国雇佣军（将能够离开当地）都将通过与乌克兰商定的路线进行有组织的离开。” 同时，他保证，放下武器的乌克兰军队将能够 “安全地离开马里乌波尔，没有生命危险”。 他补充说，从中午开始，人道主义车队将能够从基辅和该国东部不受他控制的地区进入这座城市。