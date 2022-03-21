乌克兰拒绝俄罗斯交付马里乌波尔港的最后通牒

副总理伊琳娜·韦雷舒克周一告诉乌克兰媒体，乌克兰拒绝了将被围困的港口城市马里乌波尔移交给俄罗斯军队的最后通牒。

“你不能谈论交出武器。我们已经向俄罗斯方面报告了这一点，” Vereshchuk 告诉《乌克兰真理报》。

他在谈到俄罗斯的要求时补充说：“这是故意的操纵，也是真正的人质情况。”

俄罗斯在周日晚上向这座城市发出了最后通 atum，要求其防守者在周一 05:00（格林威治标准时间 03H00）之前投降。

俄罗斯国防控制中心负责人米哈伊尔·米津采夫说：“我们呼吁乌克兰武装部队、领土防御营和外国雇佣军停止敌对行动，放下武器并（...）进入基辅控制的领土。”

俄罗斯国防部在向马里乌波尔当局发表讲话时在电报网络上写道：“你现在有权做出历史性的决定：要么与人民在一起，要么与罪犯在一起。”

如果他们拒绝最后通 atum，他将以 “军事法庭” 威胁他们，起诉他们 “对自己公民的卑鄙态度以及他们犯下的可怕罪行和挑衅行为”。

马里乌波尔是东南部的战略港口，一直是俄罗斯袭击的主要目标之一。

这座城市经历了数天的俄罗斯轰炸，几乎完全与外界隔绝，没有食物、水和其他物品。

俄罗斯当局表示，如果村民同意投降，他们将在周一开放人道主义走廊，允许他们离开。

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