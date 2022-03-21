今日无循环计划：3 月 21 日星期一在 CDMX 和 Edomex

2022年3月21日星期一，必须遵循 Hoy No Circula计划的驾驶员是那些拥有黄色橡胶和成品板5和6以及验证全息图1和2的车辆的驾驶员。

根据Megalopolis环境委员会（CaMe）批准的法规，该限制将从星期一的 05:00 开始生效，直到墨西哥谷大都会区的 22:00 为止。

在这方面，他们必须在上午5点至晚上10点驻扎在组成墨西哥城的16名市长以及墨西哥州只有18个城市（阿蒂萨潘德萨拉戈萨、科阿卡尔科德贝里奥萨巴尔、库奥蒂特兰、库奥蒂特兰伊斯卡利、中铝集团、奇科洛阿潘、奇马尔华坎、埃卡特佩克·德·莫雷洛斯、Huixquiluli Can、Ixtapaluca、拉巴斯、瑙卡尔潘德华雷斯、内萨瓦尔科约特尔、尼古拉斯·罗梅罗、特卡马克、塔尔内潘特拉德巴兹、图尔蒂特兰和中铝谷）。

具有双零、零、电动和混合全息图的车辆不参加该计划。

在国外

或在墨西哥城和墨西哥州以外的国家注册的移动信号源或车辆，或不带验证全息图的移动信号源或车辆，在工作日和每个星期六不论其最后的数字是多少（从 05:00 到 22:00）以及早上都不得流通时间表为周一至周五的 05:00 至 11:00。

“今日禁止流通” 计划不适用于带残障车牌的汽车、紧急和殡仪服务以及公共交通工具。

（照片：Cuartoscuro）

暂停环境保护

考虑到空气质量不会对人口的健康构成威胁，Authority Program 在节假日、非工作日、强制性休息日或假日季节发布暂停使用 Hoy No Circula 的通知，这将由以下因素决定分析天气状况, 监测联邦区或大都市地区的空气质量和污染物排放的浓度.

制裁

在墨西哥城的道路和街道上行驶的车辆和驾驶员如果违反本计划规定的措施，有权受到《墨西哥城环境法关于车辆验证的条例》规定的制裁；以及《大都会交通条例》或取代该条例的条例以及其他适用的规定，但不妨碍将其从流通中移走并送往车辆仓库，在支付相应的罚款之前，以及在环境期间停下车辆的情况下，它们必须留在那里偶然性，也有必要等待它结束。

2022年验证时间表

墨西哥城和墨西哥州都必须每年对汽车进行两次检查，检查日期取决于车牌的精加工和橡胶处理。

1月和2月：完成5和6的盘子（黄胶）。2月和3月：以7和8结尾的盘子（粉红色粘胶）。3月和4月：具有3和4个饰面的盘子（红色粘胶）。4 月和 5 月：完成 1 和 2 的盘子（红色粘胶）；5 月和 6 月：结尾为 9 和 0 的盘子（蓝色粘胶）。7月和8月：完成5和6的盘子（黄色胶状）。8月和9月：表面处理为7和8的盘子（粉色胶状）。9月和10月：具有3和4个饰面的盘子（红色粘胶）。10 月和 11 月：完成 1 和 2 的盘子（绿色粘胶）；11 月和 12 月：完成 9 和 0 的盘子（蓝色粘胶）。

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