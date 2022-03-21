泰勒·弗里茨削减了拉法·纳达尔的连胜纪录，并在印第安维尔斯被奉献

竞赛定义的最佳动作

由于身体问题，拉斐尔·纳达尔在周日的印第安维尔斯决赛中意外击败了美国人泰勒·弗里茨，并在本赛季开始时结束了他的 20 连胜纪录。这位不得不多次参加比赛的西班牙人在 Masters 1000 决赛中首次亮相的当地人以 6-3 和 7-6（7/5）输给了当地人。

纳达尔在过去的11场ATP决赛中不败，他屈服于一场以风和身体限制为标志的决斗，以及弗里茨本人的身体限制，脚踝不适。在与年轻的卡洛斯进行了三个小时的战斗之后不到 24 小时，这位前世界排名第一的球员今年正在追逐自己的第四个奖杯Alcaraz，其中遭受了肌肉问题。

“过去两周我尽了最大努力，但这一次不可能。今天是不可能的，但我一直战斗到最后。我对此感到高兴，也为本赛季的开局感到高兴，” 纳达尔在领奖台上说。“我呼吸困难。它就像一根针，一直在这里。它影响了我的呼吸。我不仅因为失败而受苦，还因为这个问题而受苦”，每个人都对他的启示西班牙人感到担忧。

在第二盘的平局中，西班牙人距离强制第三盘还有两分的距离，但弗里茨一直坚持下去，直到他成为自 1988 年安德烈·阿加西以来第一个在加利福尼亚沙漠获胜的美国人。这位来自加利福尼亚州圣地亚哥的网球运动员出生在距印第安维尔斯160公里的地方，在世界第二大球场上获胜后，难以置信地举起双手。

另一方面，纳达尔自今年年初以来他的20连胜纪录被缩短，仅次于诺瓦克·德约科维奇，他与他一起赢得了三个奖杯。凭借其中之一的澳大利亚网球公开赛，他在比赛中超越了塞尔维亚人和罗杰·费德勒，成为历史上获得大满贯冠军最多（21）的网球选手。

来自法新社的信息

继续阅读：