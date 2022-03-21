俄罗斯向乌克兰军队发出最后通 atum 明天离开马里乌波尔

莫斯科，3月20日俄罗斯呼吁乌克兰军队于周一中午之前离开乌克兰东南部的马里乌波尔市。 俄罗斯国防部长米哈伊尔·米津采夫（Mikhail Mizintsev）说：“在这种情况下，将有组织地离开该市：从10到12小时，所有没有武器和弹药的乌克兰武装部队和外国雇佣军（将能够通过与乌克兰商定的路线离开该镇）控制中心。 米津采夫指责乌克兰的 “民族主义者” 在马里乌波尔造成 “混乱” 和 “恐怖”，并在该市造成严重的人道主义灾难。 这位军事指挥官表示，俄罗斯军队没有在该市使用重型武器，顿涅茨克的亲俄民兵也没有与俄罗斯军队作战。 同时，他保证，放下武器的乌克兰军队将能够 “安全地离开马里乌波尔，没有生命危险”。 从中午开始，人道主义车队将能够从基辅和该国东部不受其控制的地区带着食物、药品和基本必需品进入城市。 同时，米津采夫呼吁包括联合国和红十字会在内的国际组织派代表前往该市监督平民的撤离。 他坚持认为，当地人可以自由选择俄罗斯和乌克兰提供的任何人道主义走廊，也可以留在城市里。 乌克兰政府两天前承认，它目前不可能向马里乌波尔派遣军事增援部队。 总统沃洛多米尔·泽伦斯基的顾问奥莱克西·阿雷斯托维奇说，最近的部队距离100多公里或已经卷入其他战斗。 “马里乌波尔目前没有军事解决方案。这不仅是我的观点，也是军方的观点，” 他说。