纳达尔输掉了印第安维尔斯决赛，获得了今年的首场失利

大卫·维拉弗兰卡 印第安维尔斯（美国），3月20日，由于身体问题和身体磨损严重，拉法·纳达尔在周日的印第安维尔斯决赛中输给了非常令人信服的泰勒·弗里茨（Taylor Fritz），并结束了自今年年初以来连续20场比赛的非凡表现。 世界排名第20的24岁的弗里茨在两小时六分钟内打破了钟声，以6比3和7-6（5）击败了纳达尔，成为自2001年安德烈·阿加西以来首位赢得印第安维尔斯的美国人。 在与同胞卡洛斯·阿尔卡拉斯（Carlos Alcaraz）进行了三个多小时的史诗般的决斗之后，纳达尔在赛道上感到非常不舒服，从来没有表现出平常的精力和愤怒，不得不两次寻求医疗救助，以帮助他缓解周六半决赛中已经出现的胸痛。 “我只能说现在呼吸对我来说很难。我不知道，当我尝试呼吸时，它既痛苦又非常不舒服，” 纳达尔在决赛后解释说。 “我不知道肋骨里有没有东西，我还不知道。当我呼吸和移动时，就像我一直都有针头一样。这让我感到有点头晕，因为这很痛苦。这种痛苦限制了我很多，” 他补充说。 纳达尔是印第安维尔斯（2007、2009 和 2013 年）的三冠王，在澳大利亚网球公开赛、墨尔本和阿卡普尔科获胜之后，他一直处于加利福尼亚沙漠中的第四个冠军，也是他在2022年连续第四次参加比赛。 纳达尔继续以这种方式获得 36 个 Masters 1000 冠军（比塞尔维亚人诺瓦克·德约科维奇少一个），在 2022 年令人印象深刻的开局之后，他现在正在离开硬地球场锦标赛，专注于他的伟大专长，红土球场赛季。 强加弗里茨 弗里茨再次将风作为重量因素，尽管没有进入纳达尔-阿尔卡拉兹半决赛的惊人半决赛，但弗里茨以非常强劲的右手和反手开始了最后的恐惧，发现角度非常好。 纳达尔停止了三个 “破发” 球，但在第四场对阵非常勇敢的弗里茨（1-0）的比赛中发球。 美国人非常自信地巩固了自己的优势，而纳达尔仍然难以从赛道后面控制自己的投篮。 西班牙人找不到自己的节奏，在比赛开始15分钟后，他已经承认了两次发球休息时间（3-0）。 面对纳达尔没有火花或活力的许多疑问，弗里茨的一切都很好：他的发球是有毒的飞镖，他的右手舒适地领先了赛道，几乎没有犯错（4-0）。 纳达尔自发球（4-1）以来的第一场比赛获胜，最后将弗里茨挤进了他的服役（40-40），但美国人保持冷静，没有让自己的神经接管（5-1）。 纳达尔设法恢复了 “突破”，获得5-3，似乎略有改善，但弗里茨再次中断了发球（他在第一盘的第三次破发），在39分钟后以令人钦佩的偿付能力打进了第一盘。 美国人在第一盘大放异彩，首次发球时获得的积分为83％，纳达尔的发球压力很大，纳达尔的第二发球只获得了23％的积分。 身体不适 在开始第二盘比赛之前，纳达尔因为胸部问题而要求医疗救助。 但是他在赛道上仍然感到非常不舒服，尽管公众一次又一次地试图鼓励他-其中许多是西班牙语，但没有迹象表明他有一次著名的卷土重来。 没有失败的是他的精神和爪子，当他再次见到狼的耳朵后继续发球时（1-1），它们又重新出现了。 纳达尔引导了那场愤怒的爆发，其余的侵略性更大，设法使弗里茨在发球时颤抖并实现了 “突破”（1-2）。 对于纳达尔来说，这种喜悦几乎没有持续，他此后马上就失去了服务，但仍然非常困扰自己的错误（2-2）。 弗里茨不再是第一盘无法逾越的墙，但纳达尔无法从虚弱的时刻成长，浪费了四个破球来取得成功（3-2）。 如果没有明确的统治者，而且两名网球运动员相对容易控制发球，关键时刻是纳达尔以 4-4 的 “破发” 球，此前巴利阿里人一次又一次地用切入打击折磨弗里茨赢得了很长而奇妙的观点。 但是，纳达尔还不够瘦，无法收盘突破（5-4）。 在下午最激动人心的阶段，再次寻求物理治疗师帮助的纳达尔在比赛进入平局之前设法保存了一个比赛球。 纳达尔在网络上以几分提升了观众，但是一些严重的错误最终将比赛和决赛交给了伟大的弗里茨，弗里茨因此赢得了职业生涯中最重要的胜利。首席 dvp/pos （照片）