麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）已经在哥伦比亚：这就是她的粉丝们接待她的方式

在喊叫和掌声中，大约100名哥伦比亚歌迷接待了歌手麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus），他于3月20日晚登陆哥伦比亚首都波哥大。流行女王抵达埃尔多拉多国际机场，立即进入一辆白色货车在飞机跑道上等着她。车辆开车送她去了卡萨麦地那四季酒店，歌手和她附近的工作团队将住在那里。她还有几位家庭成员陪同，包括姐姐布兰迪·赛勒斯和母亲蒂什·赛勒斯。

这位歌手在晚上 9 点 30 分左右抵达酒店。哥伦比亚歌迷正在等待麦莉出来迎接他们，因为在过去一周她去过的其他南美国家，这位艺术家甚至设法与他们合影。因此，当他们等待夜晚进展时，歌迷们正在演唱艺术家的标志性歌曲，例如 The C limb 和 7 Things。

布兰迪和蒂什已经对哥伦比亚球迷的接待做出了反应。他们在 Instagram 上发布了进入酒店的视频，听见他们指出车顶上的人是如何起雾窗户的。他们说球迷的热情令人难以置信。

流行摇滚女王之一麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）作为注意力之旅的一部分在哥伦比亚。这位歌手此前曾于 3 月 18 日在阿根廷的 Lollapalooza 和 3 月 19 日在智利的 Lollapalooza 演出。哥伦比亚人将于3月21日星期一在Movistar竞技场见这位艺术家。

麦莉在哥伦比亚的音乐会在短短几个小时内就卖光了。去年 11 月，在波哥大看这位艺术家的售票处开始销售，价格从129,000比索到42.9万比索不等，具体取决于地点。最大的容量是购买摊位的追随者的空间，因为预计将填满2,700把椅子。

2020年11月，麦莉发行了她的第七张专辑 “Plastic Hearts”，她与艺术家杜阿·利帕（Dua Lipa）合作感到惊讶，杜阿·利帕（Dua Lipa）去年也确认在哥伦比亚举行了一场音乐会。麦莉在自己的 Instagram 帐户的故事中分享了制片人帕拉莫关于音乐会的图片。活动的组织者说，“Plastic Hearts” 是一张专辑，“探索各种形式的摇滚（华丽，流行，新浪潮）”。

应该指出的是，麦莉（Miley）在2011年的 “吉普赛之心” 之旅中已经去过该国的哥伦比亚。当时，这位歌手还住在卡萨麦地那（Casa Medina），并在旧的El Campín体育馆（现在称为Movistar Arena）演出。

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