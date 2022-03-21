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星期一 21 三月 2022
奇諾

麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）已经在哥伦比亚：这就是她的粉丝们接待她的方式

这位歌手在晚上 9 点 30 分左右到达酒店，她的追随者希望这位歌手能像上周去过的其他南美国家一样出来迎接他们

Newsroom Infobae

21 三月 2022

在喊叫和掌声中，大约100名哥伦比亚歌迷接待了歌手麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus），他于3月20日晚登陆哥伦比亚首都波哥大。流行女王抵达埃尔多拉多国际机场，立即进入一辆白色货车在飞机跑道上等着她。车辆开车送她去了卡萨麦地那四季酒店，歌手和她附近的工作团队将住在那里。她还有几位家庭成员陪同，包括姐姐布兰迪·赛勒斯和母亲蒂什·赛勒斯。

这位歌手在晚上 9 点 30 分左右抵达酒店。哥伦比亚歌迷正在等待麦莉出来迎接他们，因为在过去一周她去过的其他南美国家，这位艺术家甚至设法与他们合影。因此，当他们等待夜晚进展时，歌迷们正在演唱艺术家的标志性歌曲，例如 The C limb7 Things。

布兰迪和蒂什已经对哥伦比亚球迷的接待做出了反应。他们在 Instagram 上发布了进入酒店的视频，听见他们指出车顶上的人是如何起雾窗户的。他们说球迷的热情令人难以置信。

流行摇滚女王之一麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）作为注意力之旅的一部分在哥伦比亚。这位歌手此前曾于 3 月 18 日在阿根廷的 Lollapalooza 和 3 月 19 日在智利的 Lollapalooza 演出。哥伦比亚人将于3月21日星期一在Movistar竞技场见这位艺术家。

麦莉在哥伦比亚的音乐会在短短几个小时内就卖光了。去年 11 月，在波哥大看这位艺术家的售票处开始销售，价格从129,000比索到42.9万比索不等，具体取决于地点。最大的容量是购买摊位的追随者的空间，因为预计将填满2,700把椅子。

2020年11月，麦莉发行了她的第七张专辑 “Plastic Hearts”，她与艺术家杜阿·利帕（Dua Lipa）合作感到惊讶，杜阿·利帕（Dua Lipa）去年也确认在哥伦比亚举行了一场音乐会。麦莉在自己的 Instagram 帐户的故事中分享了制片人帕拉莫关于音乐会的图片。活动的组织者说，“Plastic Hearts” 是一张专辑，“探索各种形式的摇滚（华丽，流行，新浪潮）”。

应该指出的是，麦莉（Miley）在2011年的 “吉普赛之心” 之旅中已经去过该国的哥伦比亚。当时，这位歌手还住在卡萨麦地那（Casa Medina），并在旧的El Campín体育馆（现在称为Movistar Arena）演出。

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