2022年Vive Latino的时尚：从60年代的外观到90年代的色彩

两年后，Vive Latin o回来了，随之而来的风格反映了时代，音乐文化和时尚的对比，而这与过去几十年仍然存在。从流行色彩的服装到那些穿着自己喜欢的乐队的服装以及受90年代启发的服装的人。

(Foto: Twitter/@vivelatino)

在3月20日星期六和星期日的为期两天的 Vive Latino（VL 2022）中，舒适的外观主要是男女超大号服装，还出现了80年代末和 9 0年代初的复古时尚的九分上衣，小包，腰包，腰包，腰包。

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

另一个主角配饰是复古风格的太阳镜，镜框厚实，颜色鲜艳或全黑；九十年代带有宽矩形镜片的眼镜搭配妈妈的牛仔裤和街头风格的服装。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

在这次活动中，不乏华丽的摇滚风格，搭配时髦的低跟踝靴，六十年代和七十年代的时尚以圆形镜片，手镯脱颖而出，对于女性而言，还有一些短衣，例如bralettes，再加上一些轻便的东西。

(Foto: Twitter/@vivelatino)

那些喜欢摇滚和金属音乐的人还穿着黑色衣服，穿着T恤，帽靴，红带，长发，动物图案和尖头手镯的乐队。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

在鞋类中，有小高跟鞋的靴子，共同点是彩色运动鞋，全白色或黑色，带有高厚底鞋，从70年代的流行中恢复过来。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Vive Latino的不同风格融合了80年代的怪异倾向，70年代的轻松氛围，重点是90年代，但六十年代脱颖而出，那时言论自由开始增强力量，这是年轻人用来携带的领域之一结果是音乐。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

在那个时期，思想发生了革命，这就是为什么时尚发生了变化，表达了女性的自由，而这种自由受到嬉皮文化的影响。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

六十年代通过使用迷你裙在时尚领域确立了女性的解放，如今，超短裙已成为每个人根据自己的个性穿着最喜欢的衣服的基准。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Vive Latino的外观与时尚界的不同历史时刻相结合，这就是为什么与会者选择了90年代的上衣，夹克和厚底运动鞋色彩激增的原因。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

街头服饰的构成方式与皮夹克相同，皮夹克在活动中也与妈妈的牛仔裤形成鲜明对比。活动期间，超大号夹克，罗纹合身上衣，集装箱剪裁的长裙，运动衫，慢跑裤或高腰长裤，轰炸机，喇叭牛仔裤也非常有特色。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

表演的艺术家也受到某种背景的影响；他们音乐流派的特色服装与过去的时尚配饰相结合。

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

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