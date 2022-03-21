Pablo J. Boczkowski 独家预览 “丰富：生活在充满信息的世界中的体验”

第5章：娱乐

Apego

许多受访者对他们的做法的评论表明，他们对在家中观看的视听内容有很大的依恋。在看电影、去剧院或博物馆方面，没有可比的模式。同时，这标志着家庭内外娱乐消费之间的另一个重大差异。此外，分析表明，这种依恋水平与被认为具有吸引力的内容的持续丰富和可用性之间存在着紧密的联系。这在通过流媒体平台序列化的小说中尤其普遍；它在肥皂剧中略有出现，根本不适用于在家看电影。附件不仅塑造了人们观看的内容，还间接塑造了他们选择不消费的节目。最后，尽管这往往与效率低下的看法有关，但一些受访者评论了他们如何限制观看习惯，以抵消他们认为在家中连接视听娱乐的负面影响。

下一次对话是在接受41岁老师马塞利诺的采访时进行的。

面试官：你最后一次看电视但不看新闻是什么时候？

Marcellin：几个小时前。

面试官：怎么样？在电脑上还是在电视上？

Marcellin：不，在电视上。我连续看了八集让我发疯。

面试官：你能告诉我哪一个吗？

马塞利诺：无限。

面试官：这是新的吗？

Marcellin：是的，是的，太不可思议了。

面试官：好吧，我要去...

Marcelino [中断]：不，不，我推荐这样做。你不知道它是什么！

面试官 [笑]：你很喜欢系列吗？

Marcelino：我是该系列的粉丝，但除此之外，Netflix 还允许你观看整个一季的电视剧。

[...]

面试官：你花多少时间看电视？

Marcellin：呃...[认为]。好吧，我通常在 21 到 22 岁之间回家。我一个人住。我做饭，吃完晚饭或者有时给自己做一个三明治，上床睡觉然后打开电视，直到凌晨两三点...我看章节！

除了与名为 Limitless 的系列节目建立联系的讽刺意味之外，这种对话还说明了人与内容之间存在着牢固的联系 —— 无论是在花费的时间还是情感联系方面 —— 以及这种体验与大量可用节目的关联。28岁的系统分析师华金说：“我把Netflix消费到死，可能要花几个小时。在周末我不想做任何事情的时候，我从醒来的那一刻起直到晚上都在消费 Netflix。”对于《权力的游戏》的学生拉米罗来说：“这让我大吃一惊。我起步晚了 [...]我在一周的假期里看了两个季节。”学生劳拉评论说，采访前一天她看过 Netflix。他补充说：“整天。真是一团糟！如果我迷上了一个系列，我就会上瘾。”图书管理员塔蒂亚娜承认：“我不是每天能看一小章的人之一。我的意思是，如果我看点东西，我必须完成它。”他在发现自己喜欢的系列的那一刻发表评论：“这是我生活中的障碍。[...]因为突然间我必须完成它，也就是说，你在Netflix上有了整个系列。”上班族露西拉分享了塔蒂亚娜的矛盾情绪，尽管这并不能阻止她：“上周六晚上我看了六集《女孩》...但它不再是享受的源泉，而成为一种义务。”

正如华金，拉米罗，劳拉，塔蒂亚娜和露西拉的证词所证明的那样，在连载小说的情况下，对视听内容的依恋尤其强烈。受访者说，这是因为两个因素汇合在一起。一方面，任何给定章节的结尾都缺乏封闭性，整个章节都缺乏连续性，这也适用于肥皂剧等其他电视类型。另一方面，流媒体服务，卫星电视和在线网站上的整个季节的可用性与在广播和有线电视上观看连续剧和肥皂剧有所不同。因此，依恋不仅塑造了人们观看的内容，还塑造了他们选择不看的内容 —— 与肥皂剧和电影对抗的系列。此外，这与自我效能感水平相对较低的看法有关。39 岁的建筑师玛丽安娜说，与电视上的电影相比，她更喜欢电视连续剧：

[观看] 一部电影比连续剧（系列中的一章）花费的时间更长。就像该系列中总是有待处理的东西一样。所以我想知道会发生什么，怎么回事。[...]就像系列一样，直到我完成它们。[...][剧集之间] 有一个话题，我想继续观看直到最后。

相比之下，上班族斯坦尼斯劳斯更喜欢在公开电视上观看肥皂剧，而不是直播电视剧：“肥皂剧结束了，而系列还没有结束。[...]你有可能继续观看。[...]有了肥皂剧，你必须等到下一次广播才能观看 [再次]”。他在通过直播的系列节目中补充说：“也许很难停下来告诉你，'不，我在这里停下来看一章'。[...]很难有自制力。”49岁的商人兼律师温贝托更喜欢电影而不是电视剧：“不是因为我更喜欢它们，而是因为该系列确实吸引了我，它们迫使我想看一部电影的所有剧集。而且我没有足够的耐心或时间去做。”同样，45岁的律师卡拉说：

我不看电视剧，因为它们吸收了我很多东西并产生了贪婪。而且由于第二天我必须工作而且我需要睡觉，所以我尽量不要看电视连续剧。除非我们花整个周末看电视剧，否则我更喜欢看一部开头和结尾的电影。

斯坦尼斯劳斯、温贝托和卡拉的评论不仅说明了人们对自我效能感水平低的看法，而且表明人们制定了措施来限制他们接触自己认为可能会产生依恋的内容。其中一些措施是季节性的，例如限制在一年中的某些时间承担较少的义务，例如假日。学生胡安娜说：“我唯一一次使用 [Netflix] 是在夏天，那时我没有上课或类似的东西。”她补充说，在那段时间里：“我看了一个又一个的系列，我整天都在迷上Netflix。[...]繁荣、繁荣、繁荣，你可以在不到一周、三天的时间内完成一系列赛。”或者它们是基于时间。金融分析师玛丽娜评论说，当她撰写本科论文时，她有一条规则：“每天四小时的论文 [和] Netflix 四十分钟的论文。”但是其他人则更加极端，完全避免观看通过流媒体连载的小说，就像前言中描述的学生伊莎贝尔一样。





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