由于 covid 的复兴，上海迪士尼乐园暂时关闭

上海（中国），3月21日，由于上海市和全国其他地区的covid感染人数增加，位于中国东部大都市上海的迪士尼乐园主题公园暂时关闭。 在昨晚在其官方网站上发布的一份声明中，该公园警告说 “由于当前的大流行情况而暂时关闭”，尽管它没有指定重新开放的日期。 简要文件指出：“我们将继续监视疫情形势并咨询地方当局，一旦确定恢复运营的日期，我们将立即通知客户。” 迪士尼乐园还宣布，它将为计划在未来几天内参观公园的人提供退款或更改日期。 根据上海卫生委员会提供的最新数据，本周日该市发现了758例covid病例，其中734例无症状。 在全国范围内，昨天登记的新感染人数接近 5,000 例，其中 2,900 多例尚未出现症状。 这些传染水平是亚洲国家两年来的最高水平，该国继续押注对冠状病毒的零容忍策略。 自2020年3月以来，面对任何小规模疫情和几乎完全关闭边境，该策略恰恰使它能够通过大规模测试和封锁将病例和死亡人数保持在与其他国家相比的最低水平。 以上海为例，根据地方当局的 “2+12” 原则，城市中许多发现与感染者有密切接触的城市地区都被禁闭，其中包括两天严格的家庭禁闭和另外12天的健康监测，在此期间，有几个测试是进行的。 周五，当局宣布，他们还将在下一轮大规模测试中包括生活在被认为 “低风险” 地区的人们。 自3月1日以来，中国已发现20,000多例本地感染，此外还有17,700例无症状感染（除非出现症状，否则北京不将其包括在病例数中），以及自2021年1月以来的前两例冠状病毒死亡。首席 vec/aa/ics