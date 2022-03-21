拉科鲁尼亚拉瓜伊拉接近委内瑞拉足球的巅峰

加拉加斯，3 月 20 日，拉科鲁尼亚拉瓜伊拉在本周日结束的委内瑞拉足球比赛的第四天以 2-1 战胜埃尔曼诺斯·科尔梅纳雷斯，仍然以领先者拉科鲁尼亚·塔奇拉的 10 分在联赛中排名第二。 拉瓜伊拉拥有乔瓦尼·玻利瓦尔和达路易斯·帕斯的两个进球，重复了周四的壮举，当时他击败了赫曼诺斯·科尔梅纳雷斯并在南美俱乐部杯小组赛中赢得一席之地。 这些是当天剩下的其他事实： 来自梅里达的学生找到胜利 拉普拉塔大学生德梅里达队在第58分钟以0-1击败阿拉瓜，加纳人阿德金·利文斯通的进球，在锦标赛中取得了首场胜利。 上半场，厄瓜多尔人卡洛斯·麦地那在进入禁区后的第25分钟被驱逐出境后，球队的情况看起来很复杂。 阿拉瓜试图利用这一优势，但获胜并攀升至第十二名的是拉普拉塔大学生德梅里达。 抽奖 拉科鲁尼亚·塔奇拉在对阵卡贝略港的比赛中以 1-1 并列，尽管这并没有阻止他保持第一名。 就他而言，祖利亚在第17分钟以丹尼尔·巴尔加斯的进球保持了对波图格萨的领先优势，但是当威尔玛·乔丹在第69分钟将比分相等时，他的第一场胜利变成了平局。 Zulia 是一位只有一分的结肠师。 大都会鞭打加拉加斯 大都会队以 3-0 击败加拉加斯，以 9 分在积分榜上排名第三。 当地队从第4分钟开始就表现出了自己的优势，卡洛斯·索萨的进球在下半场分别在第61和第68分钟内斯托·科瓦和沃尔特·阿劳霍的另外两个进球得到了确认。首席 sc/car