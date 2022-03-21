哥伦比亚人朱利安·奎诺内斯救出阿特拉斯对阵瓜达拉哈拉的平局

瓜达拉哈拉（墨西哥）3月20日，哥伦比亚人朱利安·基诺内斯在本周日的墨西哥足球塔帕蒂奥精英赛中与瓜达拉哈拉1-1战平，打进最后一刻进球，让阿特拉斯冠军与瓜达拉哈拉进行1-1平局。 在2022年Clausura锦标赛的第11天，基诺内斯接受了厄瓜多尔人阿尼巴尔·查拉的传球，并在比赛的第90分钟为他的球队救出，此前罗伯托·阿尔瓦拉多在第66分钟将瓜达拉哈拉领先。 决斗始于双方的印象；亚历克西斯·维加放弃了瓜达拉哈拉和阿根廷选手胡利奥·富奇对阿特拉斯的好进攻机会。 争议后来出现了几项仲裁裁决；第 29 分钟，罗伯托·阿尔瓦拉多在芝华士的进攻中逃脱，原本打算独自对阵哥伦比亚门将卡米洛·巴尔加斯，但该军官下令犯规；然后他取消了哥伦比亚朱利安·基诺内斯的进球，转而支持阿特拉斯，根据视频，这是合法的。 在替补时，维加推动了竞争对手并引发了一场小冲突，最终以瓜达拉哈拉的米格尔·庞塞和阿特拉斯的海罗·托雷斯被驱逐出境而告终。 瓜达拉哈拉在下半场掌握了球；在几次抵达对手区域之后，66岁的何塞·胡安·马西亚斯射门，罗伯托·阿尔瓦拉多从巴尔加斯手中救出篮板，进入0-1。 芝华士似乎在股市上取得了胜利，当时查拉站在左翼并向基诺内斯提供了协助，基诺内斯在进球被开除后，在比赛的最后三分钟里，他的球队有九名男子在球场上。 阿特拉斯以19分在积分榜上排名第四，比领先者帕丘卡少6分，瓜达拉哈拉以13分排名第九。 本周六，乌拉圭教练吉列尔莫·阿尔马达的帕丘卡以 1:0 击败了克鲁兹·阿祖尔，并确认自己是领导者，埃里克·桑切斯的进球是埃里克·桑切斯。在法国选手安德烈·皮埃尔·吉尼亚克和弗洛里安·索文的进球以 2-0 击败蒙特雷之后，图佐斯队获得了 25 分，比排在第二位的 Tigres UANL 多两分。 在其他结果中，本周日美国队以 3-0 击败托卢卡，本周六，乌拉圭人罗德里戈·阿吉雷转换了两个进球，带领尼卡沙以 1-3 击败美洲狮国立自治大学，周五普埃布拉与桑托斯·拉古纳以 2-2 战平，周四克雷塔罗以 2-1 领先圣路易斯。 这一天将在本周日结束，届时马萨特兰将接待莱昂和蒂华纳到华雷斯足球俱乐部 gb/ics (照片)