哥伦比亚自行车手，是地球上支出最高的国家之一

Imagen de archivo del ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Giro 2021. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

毫无疑问，骑自行车是给这个国家带来最大欢乐的运动。科奇斯·罗德里格斯、卢乔·埃雷拉、奈罗·金塔纳和伊根·伯纳尔等踏板运动员是这项民族运动历史上最杰出的人之一。但是，除了冠军之外，骑自行车的人的收入在数字上鲜为人知。因此，Calcio e Finanza 门户网站对世界上收入最高的经纪商进行了排名。

该名单包括该学科中具有重要意义和历史的名字，例如英国人克里斯·弗鲁姆或意大利人维琴佐·尼巴利，以及彼得·萨根，普里莫兹·罗格利奇等。

排在前五名的是现任 Giro d'Italia 冠军伊根·伯纳尔（Egan Bernal），他的薪水为280万欧元，排名第五。就他而言，为Ineos掷弹兵服务的厄瓜多尔人理查德·卡拉帕斯以220万欧元的薪水排在第九位。

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奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）是 2016 年 Vuelta a España 的冠军，目前为 Arkea Samsic 团队竞选，在该榜单上排名第 19 位，薪水为 190 万欧元。

另一位进入前20名的哥伦比亚人是来自阿拉伯联合酋长国的跑步者费尔南多·加维里亚（Fernando Gaviria），年薪为180万欧元。确切地说，世界上收入最高的车手是出生在安蒂奥基亚省拉塞哈的斯洛文尼亚人Tadej Pogacar的队友，他赢得了600万欧元。

1.Tadej Pogacar（斯洛文尼亚、阿拉伯联合酋长国）：600万欧元

2.Chris Froome（以色列初创国家 Gran Bretaña）：5,5 百万

3.彼得·萨根（斯洛伐克，道达尔能源）：550 万

4.杰兰特·托马斯（英国，Ineos-Grenadiers）：350 万

5。伊根·伯纳尔（哥伦比亚，Ineos-Grenaderos）：280 万

6。Michal Kwiatkowski（波兰，Ineos Grenadiers）：250 万

7.朱利安·阿拉菲利普（法国，QuickStep）：230 万

8。亚历杭德罗·巴尔韦德（西班牙，Movistar）：220 万

9.理查德·卡拉帕斯（厄瓜多尔，Ineos Grenadiers）：220 万

10。Wout van Aert（比利时，Jumbo-Visma）：220 万

11。文森佐·尼巴利（意大利，阿斯塔纳哈萨克斯坦）：210万

12。Primoz Roglic（斯洛文尼亚，Jumbo Visma）：200 万

13。Mathieu van der Poel（荷兰，Alpecin-Phoenix）：200 万

14。亚当·耶茨（英国，Ineos Grenadiers）：200 万

15。Thibaut Pinot（法国，Groupama-FDJ）：200 万

16。Romain Bardet（法国，帝斯曼团队）：200 万

17。Jakob Fuglsang（丹麦，以色列创业国家）：200 万

18。Elia Viviani（意大利，Ineos-Grenadiersi）：190 万

19。奈罗·金塔纳（哥伦比亚，Arkea）：190万

20。费尔南多·加维里亚（哥伦比亚、阿拉伯联合酋长国）：180万。

关于去年的名单，应该指出的是，克里斯·弗鲁姆输掉了第一名，而伊根·伯纳尔仍然排在前五名。

另一方面，伊根·伯纳尔（Egan Bernal）在昆迪纳马卡（Cundinamarca）的加尚西帕（Gachancipá）发生事故两个月后，他继续康复，当时他在与团队一起训练时与一辆市政公共汽车相撞。最近，2019年环法自行车赛冠军在他的社交网络上上传了一段视频，他在女友 Mafe Motas的陪伴下开车。

此外，“Young Wonder” 还使用他的Twitter帐户进行投诉，就像他几天前所做的那样，当时他评论说，在他训练的过程中，一个tractomule子差点撞倒了他的兄弟。

他谴责说：“几天前来自同一家公司的骡子因为差点撞到一些骑自行车的人而流行起来，差点撞到我哥哥身上。”

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