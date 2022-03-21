“CODA” 和 “别抬头” 赢得了作家联盟奖

吉列尔莫·阿扎巴尔 洛杉矶（美国），3月20日下午在美国编剧联盟（WGA）颁奖典礼上，电影《CODA》和《Don't Look Up》分别获得了最佳改编剧本和最佳原创剧本奖。 由 Siân Heder 根据动画电影《La Famille Bélier》创作的 “CODA” 超过了 “沙丘”、“噩梦巷”、“西边故事” 或 “tick，tick...繁荣！”，也被提名为最佳改编剧本类别。 就其本身而言，亚当·麦凯（Adam McKay）撰写的《别抬头》在 “法国自由派遣”、“理查德国王”、“甘草披萨” 和 “成为里卡多斯” 上方的最佳原创剧本部分中获得了奖项。 在WGA的新虚拟版本中，由于疫情仍然引起的不确定性，这两部与视频点播平台相关的电影大获成功。 事实是，“CODA” 在同年享有盛誉的独立电影节圣丹斯电影节上获奖后，去年被苹果公司以2500万美元的价格收购，并在Apple TV上发售。 至于 “不要抬头”，它是由Netflix制作的，在2021年12月发布后，它进入了该平台历史上观看次数最多的 “顶级”。 奥斯卡颁奖典礼将在下周末举行，着眼于提名最多的 “狗的力量” 或 “沙丘”，但评论家并不排除在上一届演员协会奖中也获奖的 “CODA” 可能会感到惊讶的可能性。 这部电影主要由聋哑演员组成，并在 “最佳改编剧本”、“最佳男配角” 和 “最佳电影” 部分中被提名为小雕像。 后者还将入围决赛 “不要抬头”，但他的成功极不可能。 最后，关于WGA的电视类别，主要获奖者是 “Hacks”（HBO），它获得了最佳喜剧和最佳新剧奖；而在戏剧部分，胜利是由 “继承” 赢得的。首席 gac/ics