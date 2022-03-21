“博卡打进了进球，获得了太多奖励”：加拉多谈到维拉的进球

Colombiano Sebastián Villa celebra tras anotar el gol con el que Boca Juniors venció a River Plate en Argentina. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina. 20 de marzo de 2022. REUTERS/Agustín Marcarian

塞巴斯蒂安·维拉（SebastiánVill a）是去年因违纪行为而受到博卡青年队球迷最抵制的足球运动员之一，但也是球队中最有才华的球员之一，他在3月20日战胜了河床。尽管进球代表了马塞洛·加拉多（Marcelo Gallardo）领导的球迷们落在了球迷面前，但在纪念体育场，跨乐队的教练使他变得不那么重要，并说他的对手得到了比他应得的更多的收益。

这位阿根廷战略家的声明可能是由于咖啡攻击者的进球是由于守门员佛朗哥·阿玛尼和中后卫莱安德罗·冈萨雷斯·皮雷斯之间缺乏沟通。他们俩都没有决定控制一个看似简单的深度球，而是让维拉有机会活着击败他们，抢走他们然后得分。当然，尽管他打进了进球，但这个数字是巨蟹座奥古斯丁·罗西（AgustínRossi），他为努涅斯俱乐部挽救了各种射门。

有人问百万富翁的教练是否觉得那不是导演们最好的夜晚，他的回答是否定的。对他来说，一件事是结果，另一件事是党的进程，这在很大程度上是在里弗的统治之下。

“如果我有这种感觉，我们就不会产生任何东西。分析结果是一回事，分析比赛是另一回事。并不是说那不是我们的夜晚，我们产生了 6 或 7 种情况。来自博卡的守门员对我们来说很重要，不能转换。这是经典之作，是等级制度的竞争对手，如果你分析一下竞争对手在最初的 55 分钟内的表现，你会发现我们优越得多。不乏强度，因为我们制造了局势。我们无法转变，我们缺乏力量和效率，” 他说。

为了与球员们一起死亡，他要求尊重他的球员，尤其是进球的主要球员冈萨雷斯·皮雷斯。除了目标之外，结果是不值得的

比赛结束后，塞巴斯蒂安·巴塔利亚（SebastiánBattaglia）也与媒体进行了交谈，尽管他暗示下半场球队的比赛并不出色，但球员们表现出了保持比分的力量。

“我们开局不错，过一会儿我们很难拿到球。下半场我们出来拿球，我们打进了进球。我们试着平等地比赛，在球场中间打球，我们试着玩。我们工作得很好，我们希望逐个游戏发展，然后从那里成长为一个团队和团队。在下半场，球员表现出个性，你可以打得好坏，但这对我们来说是非常重要的胜利”，他总结道。

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