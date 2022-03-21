阿根廷的奥尔蒂斯预测，胜利将恢复美国的情绪

墨西哥，3月20日，墨西哥足球美国队教练阿根廷选手费尔南多·奥尔蒂斯周日预测，3-0击败托卢卡的比赛将恢复球队的情绪。 克劳苏拉第11天比赛结束时，教练说：“我们知道这场比赛对于保持良好的期望至关重要，但最棒的是，它能在很大程度上恢复我们的情绪。” 美国凭借哥伦比亚选手罗杰·马丁内斯、智利人迭戈·瓦尔德斯和亚历杭德罗·赞德哈斯的进球获胜，上半场所有三个进球都下降了。托卢卡试图做出反应，但没有产生足够的打折危险。 奥尔蒂斯谈到他的球队在阿兹台克体育场的锦标赛中首次获胜对他的球队来说是多么重要，他们在那里积累了一场平局和三次跌倒。 他说：“我们知道我们正在经历的现实，这就是为什么我们需要赢，别无选择；今天我们能够为更多的进球做到这一点，但没关系，我们必须在主场获胜，这是寻找资格赛最重要的事情。” 随着胜利，老鹰队从第十七位攀升至第15位。由于两场胜利，四场平局和五场失利，他们总共获得10分。 这位策略师对他的球队在本周按计划进行工作表示满意。 “我们原本计划从一开始就转向前线，我们知道托卢卡在防守区遇到了很多问题，我们利用了它。” 费尔南多·奥尔蒂斯于3月3日被任命为美国临时教练，以取代阿根廷的圣地亚哥·索拉里，此后他执导了三场比赛；在与瓜达拉哈拉并列的蒙特雷首次亮相时输给了他，现在赢得了他的第一场胜利。 上周五，阿根廷人表示，董事会确认他在克劳苏拉的剩余部分留在阿吉拉斯银行，这种情况他很轻松。 “在美国领先已经是一个梦想是我的满足感之一，我感谢那些信任我的人，现在我不认为下一场比赛之后。” 在2022年Clausura的第十二天，美国将于4月2日访问尼卡沙。 as/gb/plv