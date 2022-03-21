阿古斯丁·罗西对阵里弗的奉献表演：他在博卡胜利中的拯救表演

总共有 9次保存，但当然有些比其他更突出。在分析奥古斯丁·罗西（AgustínRossi）的表现时，博卡青年队在M onumental 击败了河床的超级经典赛中的伟大人物，首先应该提到的是，他赢得了谁可能是阿根廷最好的足球运动员朱利安·阿尔瓦雷斯（JuliánÁlvarez）的单挑。有两次（一次一次），当百万富翁攻击者本可以超越他的球队然后并列时，这位蓝色和金色守门员将盲人降低到了栅栏上。

但是，出现在查卡里塔的守门员遭到了各方的拒绝和安全。他禁用了 Juanfer Quintero 的一个不错的任意球，并在比赛结束时选择了阿古斯丁·帕拉韦西诺的最后一个头球作为他最好的干预措施。

“除了我的比赛之外，我们还付出了很大的努力。我是从自己的位置贡献的，男孩们是在球进来之后奔跑的人。我们开始参加这样的比赛，我们对结果和球队感到满意，” 他在赛后说。他补充说：“我们是博卡，除了里弗之外，所有球队都关心博卡，并尝试以不同的方式打他。这在锦标赛中得到了证明，这对每个人来说都是一种极大的快乐。”

阿古斯丁·罗西（AgustínRossi）是由于在一场比赛的90分钟内表现出色：该分析有是在前一次会议上提出的。在几个点球定义中，这位来自博卡的守门员在M onumental 的最后1-2场比赛之后受到了批评，因为他负责对手的两个进球。

胡安·罗曼·里克尔梅（Juan RománRiquelme）在担任博卡队长之前，在解放者杯比赛中犯了严重失误后就支持了他，他在几周前提到了他的好消息。他思考了自己对点球的信心，不知不觉地向他施加了压力：“我们很幸运有一位在点球方面表现出色的弓箭手。守门员对点球的感觉比玩游戏时更平静，这是一件疯狂的事情。”

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