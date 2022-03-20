尤利玛尔·罗哈斯和阿曼德·杜普兰蒂斯继续创造历史

室内田径世界杯在最后一天保留了两位主角：三级跳的委内瑞拉尤利马尔·罗哈斯（15.74米）和撑杆跳高的瑞典Armand Duplantis（6.20米）在本周日悬挂了两枚金牌，这也提高了他们自己的世界纪录。

因此，贝尔格莱德的斯塔克竞技场经历了两个历史时刻，相隔仅几个小时。

早班时，女王是尤利玛，他再次证实了他在三级跳中的巨大优势。

作为唯一一位能够超过15米的运动员（第一次尝试，第三次和第五次），罗哈斯在第六次也是最后一次跳跃中创下了她的第三个 “室内” 世界冠军的纪录，这是继波特兰-2016和Bimingham-2018（2020年没有获得冠军）之后获得的第三个 “室内” 世界冠军由于大流行）。

在贝尔格莱德跳了15.74米，委内瑞拉人比2021年东京奥运会上获得的世界纪录（15.67）提高了7厘米，在那里她获得了金牌，超过了乌克兰人Inessa Kravets自1995年以来的历史纪录（15.50米）。

罗哈斯（自哥伦比亚人卡特琳·伊巴尔居恩在2016年里约奥运会上击败他以来，他从未在大型国际比赛中输过）也创下了自2020年2月在马德里跳15.43米以来的最佳室内纪录。

在古巴选手伊万·佩德罗索（Iván Pedroso）的训练下，2000年奥运会跳远冠军伊万·佩德罗索（Iván Pedroso）的训练，这位26岁的身高1.92米的委内瑞拉人成功地以完美的技巧增加了出色的体质。

现在，她的目标是在2019年多哈加冕三年后，于7月在尤金（美国）重新确认她的户外世界冠军头衔。别忘了继续提高自己的世界纪录。

“我天生就是要跳 16 米，这就是激励我帮助激励他人的原因...我知道我的腿有16米，这是我的目标，” 罗哈斯说。

-塔利斯曼体育场-

几个小时后，轮到杜普兰蒂斯了，他在撑杆跳高6.20米的比赛中赢得了他的第一个室内世界冠军。

瑞典人之前的世界纪录（6.19米）是两周前在塞尔维亚首都的同一个大厅里创下的。

这位奥运冠军在本周日决赛的领奖台上分别击败了巴西人蒂亚戈·布拉兹（5.95米）和美国选手克里斯·尼尔森（5.90万），分别获得银牌和铜牌。

在比赛中获得金牌后，Duplantis面临着打破纪录的挑战。在第三次也是最后一次尝试中，他成功突破了6.20米的门槛。

这是杜普兰蒂斯自2020年2月从法国人雷诺·拉维莱尼手中夺走以来第三次提高自己的世界纪录。

“我已经跳了六米以上，足以知道随时都有可能打破纪录。我知道我需要什么才能保持领先地位，” 他说。

直到现在，无论是在室内还是室外，Duplantis都从未在世界杯上获得过金牌。

在2021年奥运会、2018年欧洲露天和2021年欧洲室内奥运会上获得金牌，再加上这一新的成功。

-西班牙接力赛的银牌-

就他而言，美国人格兰特·霍洛威在半决赛中创下了60米跨栏的世界纪录（7.29）。然后在决赛中他赢得了金牌，但时间稍长一些（7.39）。

在贝尔格莱德最后一天的剩余赛事中，金牌分别是韩国 Sanghyeok Woo（跳高）、埃塞俄比亚人 Selemon Barega（3000 米）、塞尔维亚选手 Ivana Vuleta（跳远）、美国人 Ajee Wilson（800 米）、埃塞俄比亚人 Samuel Tefera（1500 米）和来自比利时的 4x400 米接力队（男子）牙买加（女性）。

西班牙在男子4x400米接力赛中获得银牌，并以两枚奖牌结束了本届世界杯，此前马里亚诺·加西亚（MarianoGarcía）在周六的800米处获得金牌。

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