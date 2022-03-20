哈维·埃尔南德斯：“0-4的胜利强化了项目，也增强了我的力量”

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里，3月20日，巴塞罗那教练哈维·埃尔南德斯本周日宣布，圣地亚哥·伯纳乌对阵皇家马德里的0-4胜利 “加强了这个项目” 并强化了他，尽管他承认没有必要欣喜若狂，因为他没有赢得任何冠军，“我们必须继续”以最大的谦卑态度工作”。 巴萨队以加蓬皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬的双打以及费兰·托雷斯和乌拉圭人罗兰·阿劳霍的另外两个进球击败皇家马德里。 “今天是一场有个性、勇气而不是输掉傻球的比赛。这场比赛一直受到控制，我认为我们表现出色，” 哈维在新闻发布会上说。 这位巴萨教练为在圣地亚哥·伯纳乌（Santiago Bernabeu）担任巴塞罗那教练的首场胜利感到 “自豪和高兴”，他说球迷必须 “享受它，因为最近没有太多的欢乐，尤其是在经典赛中”。 “这是发展这个项目的方式。这样我们就得继续前进。哈维承认，我们已经证明我们可以与任何以这种方式比赛的人竞争，” 哈维承认，他强调，除了当教练之外，他 “感觉” 了巴萨俱乐部。 “我认为巴塞罗那是世界上最好的俱乐部，这就是为什么今天是享受的一天。在伯纳乌打得如此出色，要花很多钱才能以 0-4 获胜。有些球员受到批评和审判，今天他们已经表明自己有个性和勇气。他说，尽管我不需要任何荣耀，但玩家和巴塞罗那主义最好拥有荣耀，但赢得 0-4 确实加强了我以及游戏的项目和模式。” “我觉得不是个人的胜利，而是团体和巴塞罗那的胜利。这就是让我开心的原因。” 哈维说，他在比赛中也有负面影响，例如球队在最后几分钟放松身心。 “为了好好踢足球，你必须整整九十分钟都做到这一点。丢球然后放松一定会让我们非常生气。今天有时候我会生气。如果没有需求，就没有结果。他强调说，我们必须以最大的谦卑态度工作，并与小组团结一致，因为本赛季的目标尚未实现。” 最后，哈维·埃尔南德斯谈到了他的球队争夺联赛冠军的真正机会。 “这很困难，因为皇家马德里很强劲，剩下的比赛很少，但我们不应该排除这种情况。我们必须继续走这条道路，这是正确的方法”，他总结道。