厄瓜多尔有439例新的阳性病例，累积了853,850例新冠肺炎病例

基多，3月19日，厄瓜多尔公共卫生部在本周六的每日报告中报告说，自两年多前疫情开始以来，厄瓜多尔本周六增加了439例covid-19新阳性病例，累计确诊病例为853,850例。 死亡记录为35,410人，在过去的二十四小时内有17例新死亡，分为covid-19确诊的25,215人和该疾病可能的10,195人。 首府基多的安第斯省皮钦查省的感染人数最多，为314,128例阳性，比周五的记录多206例，其次是瓜亚斯海岸，其头是瓜亚基尔，有133,834例（增加48例）。 出现了马纳比（54,737）、埃尔奥罗（49,060）、阿苏艾（41,141）、洛哈（33,182）、因巴布拉（29,096）、通古拉瓦（26,568）、科托帕希（17,836）、洛斯里奥斯（17,222）和圣多明各德洛斯察奇拉斯（16,709）等省由于病例的发生。 关于各市的情况，报告指出，基多是厄瓜多尔受covid-19影响最严重的城市，在大流行期间有290,260例病例（最近24小时内报告了199例），其次是瓜亚基尔，有99,377例（增加了39例）。 在疫苗接种运动中，卫生部的数据显示，厄瓜多尔超过88.6％的目标人群接受了第一剂或单剂疫苗，约85％的第二剂疫苗接种，并且已经使用了近500万剂加强剂量。 国家紧急行动委员会（COE）周五批准取消对公共场所、企业和私人机构容量的任何限制，并将夜生活重新开放至 100％ 的容量。